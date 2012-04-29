سمن ها نقش موثری در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم افشاری صبح یکشنبه در گردهمایی و کارگاه آموزشی کارشناسان سازمان های مردم نهاد فرمانداری های شرق کشور اظهارداشت: استان خراسان جنوبی علی رغم تازه تاسیس بودن و مرز مشترک طولانی با کشور بحران زده افغانستان از امنیت بالایی برخوردار است.
وی با بیان اینکه همکاری مردم نقش بسزایی در نظم و امنیت استان داشته است، اظهارکرد: امنیت زمینه پیشرفت هر منطقه و جامعه است
وی خراسان جنوبی را استانی فرهنگی و دانشگاهی دانست و بیان کرد: مردم خراسان جنوبی در تمامی عرصه های اجتماعی سیاسی فرهنگی حضور گسترده و پررنگی داشته و دارند.
وی با بیان اینکه مدیرت کشور بدون حضور گسترده مردم میسر نیست، عنوان کرد: سازمانهای مردم نهاد در خراسان جنوبی فعالیت های چشمگیری را داشته اند.
افشاری بیان داشت: سازمان های مردم نهاد در خراسان جنوبی در زمینه ساماندهی کودکان خیابانی و رفع مشکلات آنان نقش بسزایی ایفا کرده است.
وی غیر دولتی و غیر انتفاعی بودن را مهمترین ویژگی سازمان ها مردم نهاد برشمرد و گفت: این سازمان ها نقش بسزایی در مقابله با تهاجم و جنگ نرم دشمنان اسلام و انقلاب دارند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه این سازمانها در جامعه میتوانند بسیار اثرگذار باشند، بیان داشت: توجه به این سازمانها می تواند توطئه دشمنان را خنثی و بی تاثیر کند.
وی با بیان اینکه غیر سیاسی بودن از دیگر ویژگی های سازمان های مردم نهاد است، یادآور شد: امروزه برخی از سازمان های جاسوسی آمریکا برای رسیدن به اهدافشان اقدام به تشکیل سازمان های مردم نهاد کرده است.
افشاری تصریح کرد: سمن ها باید با آشنایی به وظایف خود مراقبت های زیادی داشته باشند که در زمینه های سیاسی وارد نشوند.
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