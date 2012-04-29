ترانزیت نزدیک به 4 هزار تن کالا از گمرک سلفچگان

احمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر از درآمد پنج میلیارد و 300 میلیون تومانی گمرکات استان قم در فروردین ماه 91 خبر داد و افزود: همچنین در این مدت مقدار 3874 تن کالا به ارزش 41 میلیون و 288 هزار دلار از سایر گمرکات به گمرک سلفچگان ترانزیت شده است.



وی یادآور شد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل از نظر وزن 37 درصد و از نظر ارزش 35 درصد کاهش داشته است.



ترخیص 585 دستگاه خودرو از گمرک سلفچگان در فروردین 91



مدیر کل گمرکات قم افزود: به علاوه در این مدت تعداد 585 دستگاه خودرو از گمرک سلفچگان ترخیص شده است.



وی در ادامه به آمار بخش امانات پستی گمرکات استان قم اشاره کرد و گفت: در فروردین ماه 91 تعداد 105 بسته به وزن 307 کیلوگرم به عنوان هدیه و سوغات به بخش امانات خارجی گمرکات استان وارد و ترخیص شده‌اند.



ذاکری با بیان این که این امانات پستی از کشورهایی از جمله آمریکا، استرالیا، امارات، آلمان، عراق و ... وارد گمرکات قم شده است، یادآور شد: این میزان ورود و ترخیص امانات پستی به گمرکات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن یک درصد رشد داشته است.



تشکیل هفت فقره پرونده قاچاق در گمرکات قم



مدیر کل گمرکات قم در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل تعداد هفت فقره پرونده قاچاق در بخش قضائی گمرکات استان در فروردین ماه 91 خبر داد و افزود: ارزش این پرونده ها یک هزار و 327 میلیون ریال بوده که تعداد 5 فقره پرونده مربوط به پرونده‌های بالای ده میلیون ریال و تعداد 2 فقره پرونده مربوط به پرونده‌های زیر ده میلیون ریال بوده است.

