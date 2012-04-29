مشکلات خیابان مفتح نظرآباد رفع می شود

علی یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون رسیدگی به مشکلات شهری اعم از زباله ها، وضعیت جدول گذاری، ترافیک و... گفت: در دوسال اخیر عملیات عمرانی متعددی شامل جدول گذاری، آسفالت معابر و...این محدوده صورت گرفته است.

وی درخصوص امحاء سگ های ولگرد در این خیابان نیز عنوان کرد: قراردادی با سازمان یازیافت منعقد شده است تا این مرکز نسبت به امحاء سگ های ولگرد در نقاط مختلف شهرستان نظرآباد اقدام نماید.

شهردار نظرآباد از تعامل شهرداری با آبفا به منظور رفع بوی فاضلاب در محدوده خیابان مفتح نیز خبر داد و گفت: طرح اولیه اگوی شهری در دستور کار آبفا قرار دارد و یک میلیارد نیز به همین منظور در صورتجلسه ای تایید شده و شهرداری نیز اعلام کرده است بعد از تامین اعتبار ظرف مدت 4 سال نسبت به ایجاد اگوی شهری در شهرستان نظرآباد و خاصه منطقه مذکور اقدام خواهد کرد.

یعقوبی در پایان افزود: شخصاً بازدیدی از منطقه مذکور خواهد داشت و ظرف مدت دو هفته کلیه مشکلات و مسائل شهری ساکنان اعم از ساماندهی وضعیت زباله، امحاء سگ ها، رفع معضل ترافیکی با تعامل بیشتر بین راهنمایی ورانندگی، آسفالت و بهبود وضعیت معابررا رفع خواهد کرد.