داریوش ربیعی درباره مجموعه "ناگفته‌های آقای خوشبخت" به خبرنگار مهر گفت: به تازگی نگارش این مجموعه توسط گروه نویسندگان به سرپرستی کریم خودسیانی به پایان رسیده تا ساخت سریال در 90 قسمت 10 دقیقه‌ای برای شبکه آموزش را آغاز کنیم.

وی افزود: این مجموعه درباره شخصیتی به نام آقای خوشبخت است که او تنها شخصیت عروسکی مجموعه به حساب می‌آید. آقای خوشبخت 120 سال از خدا عمر گرفته و ماجرایش از جایی شروع می‌شود که تصمیم می‌گیرد به یک آپارتمان کوچک نقل مکان کند و آنجا تمام تجربیاتش را در قالب یک کتاب بنویسد.

ربیعی ادامه داد: اما در مجتمعی که او برای زندگی انتخاب کرده، هزار و یک مشکل وجود دارد و آقای خوشبخت به جای نوشتن، درگیر ماجراهای ساکنان آن مجتمع می‌شود و تجربیاتش را در اختیار آن آدم‌ها می‌گذارد. تجربیاتی از آشپزی گرفته تا تعمیر لوازم خانگی!

تهیه‌کننده "ناگفته‌های آقای خوشبخت" با اشاره به آغاز پیش تولید مجموعه اظهار کرد: فعلا در حال مذاکره برای انتخاب بازیگران و عروسک گردان مجموعه هستیم. البته ممکن است ساخت عروسک را مسعود صادقیان بر عهده بگیرد. کارگردان سریال را هم هنوز انتخاب نکرده‌ایم.