  1. هنر
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۰۸

یک سریال 90 قسمتی/

"ناگفته‌های آقای خوشبخت" در تلویزیون گفته می شود

"ناگفته‌های آقای خوشبخت" در تلویزیون گفته می شود

داریوش ربیعی از آغاز پیش تولید مجموعه "ناگفته‌های آقای خوشبخت" در 90 قسمت 10 دقیقه‌ای برای پخش در شبکه آموزش خبر داد.

داریوش ربیعی درباره مجموعه "ناگفته‌های آقای خوشبخت" به خبرنگار مهر گفت: به تازگی نگارش این مجموعه توسط گروه نویسندگان به سرپرستی کریم خودسیانی به پایان رسیده تا ساخت سریال در 90 قسمت 10 دقیقه‌ای برای شبکه آموزش را آغاز کنیم.

وی افزود: این مجموعه درباره شخصیتی به نام آقای خوشبخت است که او تنها شخصیت عروسکی مجموعه به حساب می‌آید. آقای خوشبخت 120 سال از خدا عمر گرفته و ماجرایش از جایی شروع می‌شود که تصمیم می‌گیرد به یک آپارتمان کوچک نقل مکان کند و آنجا تمام تجربیاتش را در قالب یک کتاب بنویسد.

ربیعی ادامه داد: اما در مجتمعی که او برای زندگی انتخاب کرده، هزار و یک مشکل وجود دارد و آقای خوشبخت به جای نوشتن، درگیر ماجراهای ساکنان آن مجتمع می‌شود و تجربیاتش را در اختیار آن آدم‌ها می‌گذارد. تجربیاتی از آشپزی گرفته تا تعمیر لوازم خانگی!

تهیه‌کننده "ناگفته‌های آقای خوشبخت" با اشاره به آغاز پیش تولید مجموعه اظهار کرد: فعلا در حال مذاکره برای انتخاب بازیگران و عروسک گردان مجموعه هستیم. البته ممکن است ساخت عروسک را مسعود صادقیان بر عهده بگیرد. کارگردان سریال را هم هنوز انتخاب نکرده‌ایم.

کد مطلب 1588174

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