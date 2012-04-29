به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور امروز یکشنبه در چهارمین همایش ارتقاء سلامت اداری که با محوریت تضمین تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزاری این جلسه را مهم و ضروری دانست و خطاب به شرکت کنندگان گفت: بنده در این جلسه نمی خواهم به عنوان رئیس قوه مجریه صحبت کنم. حتی نمی خواهم به عنوان مقام دوم پس از مقام معظم رهبری با شما صحبت کنم بلکه می خواهم به عنوان برادری دلسوز و همکار مطالبی را در میان بگذارم.

وی با بیان اینکه هدف اصلی کشور ساختن و آبادانی است، افزود: از این رو باید همه دستگاه ها، سازمان ها و مجموعه ارکان حکومت در این راستا حرکت کنند.

احمدی نژاد همچنین به ویژگی های اداره کشور اشاره کرد و گفت: اداره کشور 3 ویژگی دارد ، اول اینکه کشور در جهت اهداف تعیین شده پیش رود. دوم اینکه با بهره وری بالا حرکت کنیم یعنی بهترین استفاده ها از فرصت ها، نیروهای انسانی و زمان بکارگرفته شود و فعالیت سالم نیز سومین ویژگی در اداره کشور است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مجموعه های اداره کشور در اصل یک پدیده هستند، افزود: اداره کشور به پاره های گوناگون تقسیم شده است اما نباید آنها را رقیب یا در نقطه مقابل خود بدانیم. اگر اینگونه بیندیشیم فساد ایجاد می شود.

احمدی نژاد با بیان اینکه بخش نظارت و اجرا مکمل همدیگر هستند و یک ماموریت را دنبال می کنند، گفت: نباید اینگونه تصور شود که یک گروه نظارت می کند و گروه دیگر بالاسر آن است، نظارت تضمین انجام درست کار و سلامت کار است نباید نظارت و اجرا را دو جزیره تفکیک شده بدانیم.

وی گفت: همه مسئولند چه کسانی که در زمینه اجرا فعالیت می کنند و چه کسانی که نظارت را برعهده گرفته اند.

رئیس جمهور تصریح کرد: اگر در مجموعه اجرایی از مسیر خارج شویم ناظر قادر نیست آن را کنترل کند. از این رو روحیه همدلی لازم و ضروری است.

احمدی نژاد با بیان اینکه نظارت مچ گیری نیست، افزود: هدف پیشبرد امور کشور و حفظ منافع ملی است. بنابراین نباید نظارت را به مچ گیری تلقی کرد. ضمن آنکه مجموعه کسانی که در امر نظارت و اجرا دخیل هستند با هم کار می کنند چرا که با هم کار کردن باعث می شود تا کشور را جلو ببریم.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت کشور امری یکپارچه است اظهار داشت: اگر این یکپارچگی دیده نشود نمی توانیم برنامه ها را به درستی پیش ببریم، همچنین کاری به پیش نمی رود، بر این اساس باید با هم هماهنگ باشیم اگر هماهنگی نباشد بهترین برنامه ها هم پیش نمی رود.

رئیس جمهور با طرح این پرسش که ناظر باید چکار کند، افزود: نظارت باید فضای مناسبی را برای اعمال مدیریت ها فراهم کند در این صورت اعتماد عمومی به سیستم جلب می شود و موجب آرامش مردم نیز می شود.

احمدی نژاد گفت: اگر بر این اساس حرکت کنیم احساس امنیت نیز ایجاد می شود. همچنین باید به این نکته توجه کرد که نظارت باید قانونمند باشد. پایبندی بر قانون در ناظر باید بیش از دیگران باشد.

وی افزود: تحت عنوان ناظر اگر بخواهند در اجرا دخالت کنند این کار باعث فساد می شود. ناظر نمی تواند برای اجرا تصمیم گیری کند. همچنین ناظر نمی تواند برداشت خود را از قانون بیاورد.

رئیس جمهور هماهنگی بین دستگاه های نظارتی را خواستار شد و گفت: دستگاه های نظارتی زیاد هستند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری همه اینها در این راستا (نظارت) فعالیت می کنند از این رو باید هماهنگی بین این دستگاه ها اعمال شود. که امیدواریم شورای دستگاه های نظارتی این هماهنگی را دنبال کند.

احمدی نژاد تاکید کرد: نظارت باید در چارچوب قانون اساسی انجام شود قانون اساسی بالاترین میثاق است نمی شود کسی بر خلاف قانون اساسی اختیارات خود را توسعه دهد این امر باز باعث فساد می شود.

وی افزود: نباید به گونه ای نظارت کنیم که مجری فقط به فکر رابطه خود با دستگاه های نظارتی باشد، در صورتی که مجری باید تمام هم و غم خود را صرف خدمت بیشتر متمرکز کند.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه نظارت نباید با کارهای سیاسی مخلوط شود افزود: نباید گرایش های سیاسی به هیچ وجه در نظارت دخالت یابد. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که رسانه ای کردن بعضی از مسائل قبل از قطعیت آن نیز فساد آور است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظارت در چند بعد تعریف می شود افزود: نظارت پس از اجرا و نظارت حین اجرا از جمله نظارت هایی است که ناظر باید اعمال نظر کند اما باید توجه داشت که ناظر در حین اجرا نمی تواند دخالت کند. البته می تواند مشورت بدهد.

وی با بیان اینکه در نظارت نباید دنبال پرونده سازی باشیم، گفت: اگر بر این اساس حرکت کنیم واقعیت های کشور پنهان می شود و همانطور که اشاره کردم فقط باید با همدلی و همکاری با هم کشور را اداره کنیم وگرنه نظارت باعث سیاه نمایی می شود و این باعث می شود که اعتماد مردم سلب شود.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش به انتقاد از نحوه برخورد با تخلفات اخیر در سیستم بانکی پرداخت و با بیان اینکه در فساد اخیر همه سیستم در نظام وارد شدند تا با این فساد برخورد کنند، گفت: اما الان به کجا رسیدیم. بانکی که در آن تخلف صورت گرفت الان در حاشیه است.

رئیس جمهور گفت: بعضی ها بر این باورند که اگر چند نفر را اعدام کنیم کار تمام می شود در صورتیکه اینگونه نیست فقط عدالت موجب اعتماد می شود.

وی به اهمیت حکومت مکتبی پرداخت و افزود: در حکومت مکتبی باید من و شما خودمان را به خوبی نشان دهیم.

احمدی نژاد همچنین از تشکیل شورای دستگاه های نظارتی ابراز خرسندی کرد و افزود: از اینکه این شورا تشکیل شده است بسیار خوشحالم و امیدوارم با همکاری و همدلی همه قوا بتوانیم آسیب شناسی کنیم. آنچه از دست من بر می آید حمایت و پشتیبانی است و شک نکنید این کار را انجام خواهم داد چرا که باید جامعه الگو بسازیم و برای ساختن این جامعه همه ما مسئولیم.

احمدی نژاد با بیان اینکه ما جزو سیستم سالم در نظارم اداری هستیم اظهار داشت: اما اگر در جمهوری اسلامی یک فساد هم اتفاق بیفتد قابل پذیرش نیست این جامعه ادعای حکومت دینی دارد بهترین های ملت پرپر شدند این کشور تاریخ بزرگی را به ارث برده است.

وی با بیان اینکه بنده به هیچ وجه دنبال تخطئه هیچ دستگاهی نیستم افزود: من مجلس را دوست دارم، قوه قضائیه را دوست دارم اگر قوه قضائیه نباشد عدالت سخت پیگیری می شود تنظیم عدالت بر عهده قوه قضائیه است.

رئیس جمهور گفت: باید همه بر اساس قانون حرکت کنند.

احمدی نژاد در پایان گفت: ملت انقلاب نکرده اند تا ما با هم دعوای سیاسی کنیم ما را به عنوان مسئول انتخاب کرده اند تا به آنها خدمت کنیم به همین جهت باید دست به دست هم دهیم و با مشارکت هم مسائل را به پیش ببریم.