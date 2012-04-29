برگزاری نخستین جشنواره ملی قهرمانان صنعت در شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره ملی قهرمانان صنعت نفت ایران با هدف تلاش در جهت تحریم شکنی صنعت نفت کشور و توسعه محصولات ملی در عرصه بین المللی، شهریور ماه امسال در مرکز همایش بین المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.

این جایزه به عنوان تنها جایزه در صنعت نفت تلاش دارد تا شرکتهای پیشتاز و تحریم شکن در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را انتخاب و معرفی کند.

در این خصوص فرشاد به آبادی دبیر کل این جشنواره گفت: جشنواره ملی قهرمانان صنعت نفت ایران در راستای تحقق شعار "ما می توانیم" و ایجاد همدلی و هم افزایی بیشتر صنعتگران و تولیدکنندگان صنعت نفت و حوزه های مرتبط با آن و بررسی مسایل و مشکلات پیش روی بخش عظیم صنایع مرتبط با صنعت نفت کشور و ارائه راهکارهای کارشناسانه و توسعه فرهنگ تولید داخلی و ترویج فرهنگ قدرشناسی از فعالان اقتصادی با معرفی واحدهای کارآمد و برتر صنعت نفت برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره تلاش دارد تا با ارزیابی توانمندیهای بنگاههای نفتی به عنوان نقطه اتکا در شرایط دشوار تحریم و نیز تجلیل از شرکت های نوآور و کارآفرین در صنعت نفت و صنایع وابسته تاکید کند.

دبیرکل جشنواره ملی قهرمانان صنعت نفت اضافه کرد: براساس مدل ارزیابی علمی که توسط اساتید و صاحب نظران حوزه نفت برای این جشنواره طراحی شده شرکتها و سازمانها در بخش تامین، صادرات و پشتیانی و ... ارزیابی و انتخاب خواهند شد.