  1. اقتصاد
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۴۸

برگزاری نخستین جشنواره ملی قهرمانان صنعت در شهریور

نخستین جشنواره ملی قهرمانان صنعت نفت ایران شهریور ماه امسال برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره ملی قهرمانان صنعت نفت ایران با هدف تلاش در جهت تحریم شکنی صنعت نفت کشور و توسعه محصولات ملی در عرصه بین المللی، شهریور ماه امسال در مرکز همایش بین المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.

این جایزه به عنوان تنها جایزه در صنعت نفت تلاش دارد تا شرکتهای پیشتاز و تحریم شکن در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را انتخاب و معرفی کند.
 
در این خصوص فرشاد به آبادی دبیر کل این جشنواره گفت: جشنواره ملی قهرمانان صنعت نفت ایران در راستای تحقق شعار "ما می توانیم" و ایجاد همدلی و هم افزایی بیشتر صنعتگران و تولیدکنندگان صنعت نفت و حوزه های مرتبط با آن و بررسی مسایل و مشکلات پیش روی بخش عظیم صنایع مرتبط با صنعت نفت کشور و ارائه راهکارهای کارشناسانه و توسعه فرهنگ تولید داخلی و ترویج فرهنگ قدرشناسی از فعالان اقتصادی با معرفی واحدهای کارآمد و برتر صنعت نفت برگزار می شود.
 
وی افزود: این جشنواره تلاش دارد تا با ارزیابی توانمندیهای بنگاههای نفتی به عنوان نقطه اتکا در شرایط دشوار تحریم و نیز تجلیل از شرکت های نوآور و کارآفرین در صنعت نفت و صنایع وابسته تاکید کند.
 
دبیرکل جشنواره ملی قهرمانان صنعت نفت اضافه کرد: براساس مدل ارزیابی علمی که توسط اساتید و صاحب نظران حوزه نفت برای این جشنواره طراحی شده شرکتها و سازمانها در بخش تامین، صادرات و پشتیانی و ... ارزیابی و انتخاب خواهند شد.
کد مطلب 1588181

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