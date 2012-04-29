به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت موسیقی سنتی جانا به مناسبت روز زن روزهای 21 تا 23 اردیبهشت به سرپرستی ابوذر همتی به اجرا می پردازد.



گروه موسیقی جانا از خرداد سال گذشته در قالب کانون در فرهنگسرای انقلاب اسلامی به فعالیت می‌پردازد.



در این کنسرت فرهاد اسدی( نوازنده تنبک)، ابوذر همتی (نوازنده تار و بم تار)، مهدی پاک نژاد(نوازنده سه تار) و صادق جمهری (نوازنده نی) گروه جانا را همراهی می کنند. خوانندگی این گروه را فرزاد برهمن برعهده دارد. این گروه در دو دستگاه آواز دشتی و بیات اصفهان به اجرای اشعاری از فردوسی، مولانا ، سعدی و عراقی می‌پردازد.



این گروه از ساعت 20 روز پنجشنبه 21 اردیبهشت کار خود را آغاز می‌کند. فرهنگسرای انقلاب اسلامی دربزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع پل کمیل، ابتدای کمیل شرقی واقع شده است.