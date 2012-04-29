کلاس کارآموزی کوهپیمایی ویژه کوهنوردان در طرقبه برگزار شد

هادی شاه‌ نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کلاس های کارآموزی با همکاری سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری طرقبه و اساتید و مربیان کوهنوردی خراسان رضوی انجام شد.

شاه‌نظری گفت: در سال 1387 اولین دوره کلاس های کوهنوردی با حضور 18 نفر از علاقمندان این ورزش برگزار و در این دوره 22 نفر به سرپرستی آقایان علی عابد خراسانی و ابوالقاسم شبان و کمال چراغی بعنوان امدادگر به مدت 4 روز انجام شد.

وی بیان کرد: در این دوره از مدرسان کوهپیمایی همچون استاد غلامرضا رضایی و مهدی جهانگیری مسئول برگزاری کلاس های کارآموزی کوهپیمایی استان برای ارائه آموزش ها استفاده شده است.

دبیر هیئت کوهنوردی طرقبه شاندیز رشته کوهنوردی را یکی از سالم ترین رشته های ورزشی دانست و افزود: با پیگیری لازم سعی بر برگزاری کلاس های نیمه حرفه ای و حرفه ای این رشته را داریم و امیدواریم در آینده تعداد بیشتری از ورزشکاران و علاقمندان در این کلاس ها حضور یابند.

وی با تاکید بر اینکه برای ورزش باید برنامه داشت، یادآور شد: اگر ورزش اصولی و علمی باشد می‌تواند به نتیجه بهتر و مفید تری منجر شود.

شایان ذکر است پس از اتمام دوره و قبولی در آزمون مدرک پایان دوره از سوی فدارسیون کوهنوردی کشور صادر می شود.