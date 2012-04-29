جمشید کردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جمعیت نشان می دهد که شوارها نسبت به دیگر بخش ها از کارآمدی بیشتری برخوردار هستند و منتخبان از قومیتهای مختلف بوده و هدف برجسته این نهاد، خدمت به مردم است.

وی اظهار داشت: شوراها نقش بسزایی دارند و گستردگی کار شوراها به این بسنده نمی شود که شوراها محدود به دوره خاصی شود.

کردی توسعه شهر و روستاها را از جمله فعالیتهای شوراها بیان کرد و گفت: تاکنون سه دوره شورا را سپری می کنیم و دوره اول، دوره آزمون و خطا بود.

وی عنوان کرد: در دوره اول، آزمون و خطا داشتیم و در دوره دوم که به تجربه معروف است، برخی چالشها رفع شد و شوراها خود را به جامعه و دستگاههای اجرایی قبولاندند.

کردی، از دوره سوم فعالیت شوراها به دوره قانونگذاری و قانونمند شدن شوراهای اسلامی یاد کرد و گفت: این دوره موفق ترین دوره فعالیت شوراها بوده است، زیرا هم شوراها به اهداف رسیدند و هم دستگاههای اجرایی شوراها را شناختند.

رئیس شوراهای اسلامی گلستان گفت: تعامل شوراها و دستگاههای اجرایی با شوراها در دوره سوم مثال زدنی است و این تعامل باعث شد شورای استان جزو شوراهای برتر کشور معرفی شود.