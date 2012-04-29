مهدی ایرانمنش در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر به برخی جزئیات بازنگری و تدوین 4 آیین نامه اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی، آیین نامه استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاهها، آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها و آیین نامه تشکیلات و سازمان اداری اشاره کرد.
وی با اشاره به آیین نامه استخدامی کارکنان گفت: این آیین نامه ابداعی است و ضمن رعایت تمام سندهای بالادستی و استفاده از قوانین موجود تدوین شد تا دانشگاه بتواند ارزشیابی کارکنان خود را بر اساس ملاکهای علمی دانشگاهی انجام دهد.
به گفته معاون وزیر علوم، با گنجاندن تمام ظرفیتهای قانونی در آییننامه معاملاتی، به عنوان ابزاری در اختیار دانشگاههاست تا بتوانند از نظر مالی فعالیتهای خود را انجام دهند.
ایرانمنش با اشاره به تدوین آییننامه جدید تشکیلات و سازمان اداری که پیش از این وجود نداشت، گفت: در دانشگاهها باید ساختار سازمانی وجود داشته باشد تا هر کس جایگاه و وظایف خود را بداند.
وی درباره بازنگری و اصلاح آییننامه استخدامی اعضای هیات علمی که از 20 سال پیش تاکنون بازنگری نشده بود، اظهار داشت: این آیین نامه در گذشته آیین نامه متمرکزی نبوده و با توجه به رشد ظرفیتهای دانشگاهها تبصرههایی به آن اضافه شد.
به گفته ایرانمنش، 80 درصد آییننامه استخدامی جدید و حدود 150 ماده برای این آیین نامه تهیه و تنظیم شده است.
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