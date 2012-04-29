جبهه متحد و جبهه پایداری در یک خاکریز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل مصاحبه تفصیلی پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد با حجت الاسلام نبویان به شرح زیر است:

* با توجه به اینکه به مرحله دوم انخابات نزدیک می شویم نظر شما پیرامون اینکه نیروهای انقلاب با هم متحد شوند و در مقابل جبهه استکبار به ید واحده تبدیل بشوند، چیست؟

دو جبهه پایداری و متحد را جدای از هم نمی بینم/ جبهه متحد و پایداری در یک خاکریزهستند

باید حواسمان خیلی جمع باشد. من خودم متعلق به جبهه پایداری هستم. آقایان جبهه متحد هم تماس گرفتند و گفتم مانعی نیست. مثل اینکه در دوره اول، پنج لیست به جز پایداری، اسم مرا گذاشتند و من مانع نشدم. این بار هم جبهه متحد این کار را کرد و البته صحبت کرد و من مانع نشدم. این کار را برادران ما در جبهه متحد با هماهنگی انجام داده و در روزهای گذشته یکی از تصمیم‌گیران این جبهه با بنده تماس گرفت و این موضوع را عنوان کرد. ما (جبهه پایداری) و جبهه متحد هیچ دعوایی با هم نداریم و هر دوی این جبهه‌ها اصولگرا هستند و آرمان‌ها و اهداف آنها مشترک است و البته برخی اختلاف‌های وجود دارد. هر لیستی که دو ویژگی را نداشته باشد بنده مشکلی نمی‌بینم که نامم در آن لیست قرار بگیرد، و آن عدم ارتباط تشکیلاتی و فکری با جریان اصلاحات، فتنه و انحرافی است. علت موافقت بنده با اینکه نامم در لیست جبهه متحد اصولگرایی قرار بگیرد این بود که این دو جبهه را جدا از هم نمی‌دانم و قرابت فکری و روحی را در بیان آنها می‌بینم. در جریان هشت سال دفاع مقدس، عاشقان اسلام و ولایت در یک طرف خاکریز بودیم و آن طرف خاکریز صدام و هم‌پیمانانش حضور داشتند. جبهه متحد و جبهه پایداری هم در یک خاکریز مشغول دفاع و حمایت از نظام و انقلاب هستند البته یک گروهمان در جنوب و گروه دیگری در غرب مشغول فعالیت هسند. هر دوی این جبهه‌ها اصولگرا هستند.

از همه دوستان تقاضا میکنم که رقابت انتخاباتی را خیلی شدید و به خصومت تبدیل نکنیم. و به تعبیر عوامانۀ من به هم نپریم. در مجلس اگر رای آوردیم تلاش کنیم که اهداف نظام را پیش ببریم. ما در کلان با یکدیگر، هم رای هستیم و خب البته در برخی گزینه ها با هم اختلاف داریم. من خودم معتقدم افرادی داریم که در هر جبهه ای که باشند افراد قابل اعتمادی نیستند. همه توجه داریم که کمترین گله ها در مورد اصل نظام صورت نگیرد و دفاع از اصل نظام در مقابل جبهه استکبار باشد. اینکه مجلسی باشد در حد جمهوری اسلامی. مدافع ولایت باشد. مدافع حقوق مردم باشد و عزت نظام را حفظ بکند. ما نباید از این اهداف بگریزیم و به خاطر اهداف خودمان با هم درگیر شویم. از این جهت باید حواسمان جمع باشد.

* برخی از مراجع و علما همچون آیت الله مهدوی، آیت الله مصباح، آیت الله یزدی و ... مشخصا برای وجود جریان های انحرافی هشدار داده اند . نظر شما در این باره که برخی از جریان کلا به انحراف معتقد نیستند و میگویند چنین جریانی وجو ندارد چیست؟

جریان انحرافی وجود دارد/ این حلقه انحراف ،انحراف از اصول و انقلاب است

به نظر بنده جریان انحرافی و جود دارد و باید حواسمان جمع باشد این حلقۀ انحرافی، انحراف از اسلام، انحراف از اصول انقلاب است. انحراف از ارزش های خودمان است. من در سخنرانی های خود گفته ام که وقتی انسان صحبتهای آقای مشایی، چهرۀ شاخص آنها، را می بیند در می یابد که کاملاً انحراف دارد و پلورالیسم را مطرح کرده است. اومانیسم را مطرح کرده اند که شاخ به شاخ با اندیشۀ اسلامی است. اینها را انسان نمی تواند انکار کند. مراقب باشیم با آنها قاطی نشویم و از طرفی هم باید توجه کنیم که مقام معظم رهبری فرمودند باید فرعی و اصلی بکنیم. همین جهت این است که به سوی ارزش های زلال. اصولگرایی زلال و ناب حرکت کنیم. همانطور که انحرافی خطرناک است جریان ساکتین فتنه هم خطرناک هستند ما اگر گذری داشته باشیم چرا امام حسن علیه السلام به ظاهر شکست خورد. آیا فقط معاویه شمشیر کشید؟ چقدر ساکتین بودند که به میدان نیامدمند در زمان سید الشهدا فقط دشمنانشان کسانی نبودند که در کربلا مقابل ایشان آمدند؟ ساکتین اگر می آمدند ... ساکتین در خیانت کمتر از کسانی که اصحاب فتنه هستد و جلوی ائمه شمشیر کشیدند نیستند. الان هم همین طور. زمانی که مقام معظم رهبری فریاد میزدند: این عمار، این عمار؟ این ساکتین باید بیشتر خود را نشان می دادند. لذا اصولگرایان باید متحد شوند مراقب جریان انحرافی و ساکتین فتنه باشند همه اینها و ... ما یک اصولگرایی زلال و ناب میخواهیم برای دفاع از ولایت و ارزش های اسلامی و حقوق مردم.

* آیا طرحی که برخی به دنبال تقابل روحانیت هستند را قبول دارید؟

یکی از روزنامه ها سعی کرده که آقای مصباح و آقای مهدوی و آقای یزدی را جلوی هم قرار بدهد. این درست نیست ما اختلافی بر اصول نداریم و فرعیات هم در مواضع کلان حل می شود. باید از نظام دفاع بکنیم و خبر دیگری شنیدیم ار روزنامه های اصولگرا که مدرسه فکری امام صادق (ع) در مقابل مدرسه فکری امام خمینی (ره) قرار دارد. این خیلی بد است اینان باید به هوش باشند و به راحتی فریب نخورند. ان شاء الله خداوند کمک کند و توفیق دهد که در مسیر دفاع از ارزش های اسلامی و رهبری قدم برداریم.

علامه مصباح به هیچ کدام از شاگردانشان نفرمودند برای انتخابات حضور داشته باشید

* چه ضرورت‌هایی باعث شد که برخی از شاگردان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی در عرصه انتخابات مجلس نهم حضور فعال داشته باشند و آیا ایشان شما را برای ورود به این عرصه ترغیب نمودند؟

آیت الله مصباح به هیچ کدام از دوستان نفرموده‌اند که در این عرصه حضور داشته باشند و تا جایی که بنده اطلاع دارم کسی از شاگردان ایشان به این شکل در انتخابات شرکت نکرده‌ است. البته هر کدام از شاگردان ایشان قبل از شروع انتخابات که با وی دیداری داشت و از ایشان در این ارتباط کمک یا مشورتی می‌گرفت، می‌فرمودند هر کس که احساس می‌کند می‌تواند به این نظام خدمت کند و در راه ولایت و جامعه اسلامی کوتاهی نمی‌کند و می‌تواند قدم بردارد حتماً در انتخابات شرکت کند. این پیام کلی و سربسته حضرت آیت‌ا... مصباح بود. عده‌ای از دوستان که دیدند می‌توانند مطابق با فرمایش ایشان در راه ولایت و اسلام و نظام قدم بردارند و کمکی به مردم عزیزمان کنند در این وادی قدم برداشتند و با عزم راسخ و نیتی آشکار حضور پیدا کرده‌اند. به هر حال حضرت آیت‌ا... مصباح به صورت فردی به کسی تکلیف نفرموده‌اند که در انتخابات شرکت کند اما به صورت کلی از کسانی که می‌توانند در این راه قدم‌های مناسبی بردارند دعوت کردند.

* پس ادعای برخی رسانه‌ها که در ماه‌های اخیر عنوان می‌کردند که آیت‌ا... مصباح به برخی از شاگردانش برای حضور در مجلس نهم تکلیف نموده است را از اساس باطل می‌دانید؟

بله. چنین موضوعی وجود خارجی ندارد. شاگردان آیت‌‌ا... مصباح همانطور که عرض کردم خودشان احساس وظیفه کرده‌اند و در انتخابات شرکت کرده‌اند حتی برخی از دوستان ما هم که در شهرستان‌ها وارد عرصه‌های انتخابات شده‌اند از این قاعده مستثنی نیستند. بنده اطلاع دارم که حضرت آیت‌ا...‌ مصباح به هیچکدام از دوستان این را نفرموده‌اند که مثلاً شما برو و در انتخابات به عنوان کاندیدا شرکت کن. حتی برخی از دوستانی که مورد خطاب کلی آیت‌ا... مصباح هم نبوده‌اند در انتخابات شرکت کرده‌‌اند.

* حضرت‌آیت‌الله مصباح در انتخابات اخیر مجلس حضور پررنگ‌تری داشتند، به عقیده شما احساس خطر، ایشان را به این سمت سوق داد یا دلایل دیگری را می‌توان برای حضور فعالشان برشمرد؟

ایشان نسبت به گروه یا فرقه‌ای به نام انحرافی احساس خطر بسیار جدی داشت، از آن طرف هم نسبت به جریان اصلاحات احساس خطر می‌کرد. این دو جریان درصدد بودند در طول زمان‌های متفاوت به اسلام و انقلاب ضربه بزنند. البته در این بین نباید از ساکتین هم به راحتی گذشت.

* خطر کدام گروه برای نظام بیشتر است؛ فتنه، انحراف یا ساکتین؟

خطر ساکتین کمتر از خطر فتنه و انحراف نیست. در آینده احتمالاً می‌بینیم کسانی که ظاهر موجه‌ای داشته‌اند، جلوی رهبری شمشیر مستقیم نکشیده‌اند و متعادل نشان می‌دهند خطراتی را متوجه انقلاب و نظام کنند. جریان اصولگرا رقابت انتخاباتی را به رفاقت دیرینه تبدیل و اجازه نخواهد داد که دشمن از رقابت دوستانه، سوءاستفاده کند.



* چقدر محتمل است که جبهه متحد و جبهه پایداری در مجلس نهم به وحدت یا ائتلافی حداکثری برسند؟

با توجه به همه شانتاژها و توطئه‌هایی که جبهه استکبار برای کمرنگ کردن حضور مردم در صحنه انتخابات مجلس نهم داشت، حضور بیش از ۶۰ درصدی در این عرصه شاهدی بر ایستادگی ملت بر آرمان‌های امام راحل و تدابیر رهبر معظم انقلاب است. حضور در انتخابات ۱۲ اسفند پاسخی قاطع به تحریم‌ها و تهدیدهای ماه‌های قبل امریکا و غرب بود؛ ملت ایران نشان داد که پیوند امت با ولایت جاری ا‌ست و توطئه و نیرنگ نمی‌تواند این پیوند عمیق را خدشه‌دار کند. درسی که نمایندگان حقیقی این ملت بزرگ از حضور مردم در صحنه انتخابات باید بگیرند، ایستادگی در مقابل زورگویان غربی و دفاع از ارزش‌های اسلامی و حقوق مردم و نیز حمایت قاطع از ولی امر مسلمین جهان و مقام معظم رهبری است. با توجه به اینکه انتخابات مجلس نهم به پایان رسید، جریان اصولگرا رقابت انتخاباتی را به رفاقت دیرینه تبدیل و اجازه نخواهد داد که دشمن از رقابت دوستانه، سوءاستفاده کند.

بنده معتقدم در مجلس نهم باید به سمت اصولگرایان عام برویم و به وحدتی حداکثری برسیم و از تفرقه و دو دستگی پرهیز کنیم. نباید بگوییم این دو جبهه باید به صورت انفرادی عمل کنند. ما هدف واحدی داریم و در مجلس نهم تازه کارمان آغاز می‌شود. ما باید با همه اصولگرایان در دفاع از ارزش‌های اسلامی و ولایت فقیه و در مقابله با دشمنان یک‌دل و هم‌صدا شویم.