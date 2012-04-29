یاد جواد ذوالفقاری در تالار هنر زنده شد

به گزارش خبرنگار مهر، تالار هنر که جایگاهی برای اجرای نمایشهای گروه سنی کودکونوجوان است روز شنبه 9 اردیبهشتماه حال و هوای دیگری داشت. در این روز تالار هنر میزبان خالقان تئاتر عروسکی و هنرمندانی بود که برای کودک و نوجوان و بزرگسال در طول سال دست به تولید و اجرای آثار نمایشی میزنند.
تالار هنر 9 اردیبهشتماه میزبان خانواده تئاتر عروسکی بود که یاد یکی از بزرگان خود را زنده میکردند. یاد جواد ذوالفقاری که از بزرگان تئاترعروسکی و از مدرسان و هنرمندان برجسته عرصه تئاتر بود و تا یک سال پیش خانواده تئاتر عروسکی را با لبخند خود دلگرم میکرد و این روزها با یاد خود.
محمدرضا خاکی که خود علاوهبر کارگردان و تدریس تئاتر تجربه دوستی با جواد ذوالفقاری را نیز دارد از اینکه خانواده تئاتر یاد یکی از رفتگان خود را زنده نگه میدارد اظهار خوشحالی کرد. وی معتقد است مرگ راهی است که همه طی خواهند کرد و آنچه ارزش دارد چیزهایی است که انسان بعد از خود به جا میگذارد تا این بازماندههای ارزشمند باعث گردآمدن هنرمندان و بزرگان هنر شوند.
خاکی با اشاره به سال 58 و حضور در نمایش "کله گردها و کله تیزها" در تماشاخانه سنگلج گفت: در آن نمایش بود که با جواد ذوالفقاری آشنا شدم و قرار بود ذوالفقاری ماسکهای این نمایش را بسازد. در آنجا متوجه شدم که ذوالفقاری به خوبی با دستهایش کار میکرد.
این کارگردان و مدرس تئاتر تأکید کرد: همیشه نگاه، دستها و حس انسان دوستانه جواد ذوالفقاری برای من فراموش نشدنی است. او برای خانواده خود نیز پدر خوبی بود.
قطعه "نوایی" این بار نه برای پر کردن مراسمی تئاتری یا غیر تئاتری بلکه برای آرامش روح جواد ذوالفقاری نواخته شد زیرا وحید نفر مجری مراسم و از شاگردان زندهیاد جواد ذوالفقاری یادآور شد که در روزهایی که بیماری بیش از پیش عرصه را بر ذوالفقاری تنگ کرده بود، قطعه "نوایی" به او آرامش میداد.
شبیری که از اساتید دانشگاه است و زمانی که به گفته خود بعد از چندین سال دوری به ایران بازگشت و با جواد ذوالفقاری آشنا شد روی صحنه تالار هنر رفت تا چند کلامی درباره زندهیاد ذوالفقاری صحبت کند. وی از ذوالفقاری به عنوان انسانی با انرژی و دوست داشتنی یاد کرد. وی مرثیهای از میگره ناندز را که یکی از سه مرثیه بزرگ کشور اسپانیا است را با ترجمهای از خود به زندهیاد جواد ذوالفقاری تقدیم کرد و برای حاضران در مراسم خواند.
حمید شاهآبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با اشاره به اهمیت تئاتر عروسکی و نحوه برقراری ارتباط با اقشار و سنین مختلف خطاب به هنرمندان تئاتر عروسکی یادآور شد: بعد از گذشت یک سال باز هم وجود جواد ذوالفقاری به عنوان کسی که در طول زندگی خود باعث رونق یک رشته هنری فعال و گرما بخشیدن به هنرمندان این عرصه بود، ما را گردهم جمع آورده است. جمع شما مصمم است که از یک چهره خدوم تقدیر و تشکر کند.
وی تأکید کرد: باید از زندهیاد جواد ذوالفقاری به عنوان استادی صاحب سبک در عرصه تئاتر عروسکی نام برد.
در ادامه مراسم بخشی از نمایش "سمک عیار" آخرین نمایش زندهیاد جواد ذوالفقاری که همزمان با درگذشت این هنرمند برجسته تئاتر عروسکی در تالار مولوی اجرا میشد، در تالار هنر به صحنه رفت. در پایان عکسی از جواد ذوالفقاری با امضای هنرمندان تئاتر بر روی آن به همراه هدیهای از سوی معاونت هنری به خانواده این هنرمند فقید اهدا شد و همسر زندهیاد ذوالفقاری از همراهی همه دوستان، استادان، دانشجویان، هنرمندان و مدیران تشکر کرد.
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