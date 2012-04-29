توانمندیهای صنعتی گلستان بالاست/ لزوم نهادینه شدن فرهنگ صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، نیما بیرودیان صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان افزود: توسعه صنعتی در این استان در گرو ارتقای فرهنگ صنعتی است و مادامی که این فرهنگ به طور جدی در استان نهادینه نشود، توسعه صنعتی نیز کار دشواری است.

بیرودیان با اشاره به اینکه برای جذب سرمایه گذاری صنعتی در استان گام های موثری برداشته شده است، اظهار داشت: برای ارتقای جایگاه صنعت استان و تقویت جذب سرمایه گذار، نیاز است تلاش مضاعفی صورت گیرد که این مهم در دستور کار قرار دارد.



مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان گفت: توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی استان می تواند به ایجاد اشتغال پایدار و مولد و حفظ اشتغال موجود که دغدغه همه خدمتگزاران نظام است، منجر شود.



مدیر کل صدا و سیمای مرکز گلستان نیز گفت: نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری بیانگر اهمیت موضوع است.



محمدعلی احمدی اظهار داشت: رسانه ملی برای ارتقاء فرهنگ صنعتی در استان نقش موثری ایفا می کند و در این مسیر همگام با سایر دستگاههای مرتبط، تلاش خود را به کار می گیرد.



وی تصریح کرد: تولید برنامه های تلویزیونی با محوریت صنعت و معرفی برند محصولات تولیدی استان یکی از برنامه های این مرکز در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب است.