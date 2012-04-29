شرکت کشت و صنعت روژین تاک به عنوان واحد تولیدی نمونه ملی شناخته شد

سهراب براندیشه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکت کشت و صنعت روژین تاک به عنوان نماینده واحد تولیدی نمونه استانی در بیست و سومین جشنواره امتنان از کارگران شرکت کرده بود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: این شرکت که به عنوان نماینده استان در گروه های کار و تولیدی نمونه شرکت کرده بود در مراسمی که با حضور رئیس جمهور در تهران برگزار شد به عنوان واحد نمونه ملی لوح سپاس و تندیس این جشنواره را دریافت کرد.

براندیشه تصریح کرد: این یک موفقیت برای جامعه کار و تولید کرمانشاه است.

وی افزود: ما طی سالهای اخیر توانسته ایم موفقیت های بزرگی را در عرصه کار و کارآفرینی کسب نمائیم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: داشتن 2 کار آفرین برتر ملی و یک کارگر نمونه ملی در سال گذشته از جمله موفقیتهای کسب شده در این حوزه بوده است.

براندیشه در پایان تاکید کرد: نامگذاری امسال به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در واقع باید زمینه ساز ایجاد بستر های لازم برای اشاعه فرهنگ کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی شامل صنعت، خدمات و کشاورزی را فراهم کند.