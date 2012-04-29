علیرضا خلخالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با انتقال آب از در یای خزر تمامی شهرهای استان سمنان از این آب بهره مند خواهند شد و هیچگونه نگرانی وجود نخواهد داشت.

وی افزود: استان سمنان از 3 حوزه مهم و اساسی شامل حوزه های کشاورزی، صنعت و آموزش عالی برخوردار بوده و نگاه مدیریت عالی استان نیز در جهت تقویت و حمایت از این حوزه هاست و به صورت ویژه به آنها پرداخته می شود.

استان سمنان مستعد در زمینه سرمایه گذاری و ایجاد شغل



معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان اضافه کرد: یکی از محورهای اصلی کارگروه بخش توسعه کشاورزی در استان سمنان و در سالجاری توجه کافی و جدی به مقوله کشاورزی در سطح استان سمنان است و اعضای این کارگروه می کوشند تا این بخش را با توجه به رویکرد و سیاست دولت در سالجاری حمایت کند.

وی ضمن تاکید بر اینکه استان سمنان دارای زمین های مستعدی جهت سرمایه گذاری و ایجاد شغل است، یاد آور شد: تمام تلاش ها بر این است تا زمین کشاورزی در اختیار فارغ التحصیلان بخش کشاورزی قرار گیرد تا از این طریق این افراد جذب کار شوند.

وجود یک هزار و 850 واحد صنعتی و تولیدی در استان سمنان



خلخالی به بحث صنعت در استان سمنان نیز اشاره داشت و افزود: یک هزار و 850 واحد صنعتی و تولیدی با 26 شهرک صنعتی در این استان وجود دارد.

رئیس کمیسیون کارگری استان سمنان تصریح کرد: تا کنون در این استان برای 1800 واحد تولیدی و صنعتی مجوز تاسیس صادر شده است.

وی همچنین از وجود 375 معدن فعال دارای پروانه بهره برداری در این استان خبر داد.

استفاده از ظرفیت های آموزش عالی در استان سمنان



رئیس کمیسیون دانشجویی استان سمنان به موضوع آموزش عالی در استان سمنان نیز اشاره داشت و اظهار کرد: در حال حاضر در استان سمنان یکصد هزار نفر دانشجو در مراکز عالی دولتی و غیر دولتی فعالیت دارند.

وی یاد آور شد: باید بکوشیم از تمام توان و ظرفیت های آموزش عالی در استان سمنان استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: با توجه به تعهدات مسئولان استان سمنان در بحث اشتغال در سال گذشته توانستیم موفقیت های خوبی را کسب کنیم که این کار در کاهش نرخ بیکاری تاثیر فراوانی داشته است.

کاهش نرخ بیکاری در شرق استان سمنان به صورت ویژه دنبال می شود



معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان گفت: کاهش نرخ بیکاری در شرق استان سمنان همچون گذشته در دستور کار مسئولان ارشد استان قرار دارد و به صورت ویژه دنبال می شود.

خلخالی در پایان با اشاره به استفاده از ظرفیتها و پتانسیل های موجود در استان سمنان خاطر نشان کرد: باید حمایت لازم از سرمایه گذار صورت پذیرد و تمام بسترها را در این خصوص فراهم نمائیم .