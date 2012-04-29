به گزارش خبرنگار مهر،هفته پایانی رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور امروز10اردیبهشت با انجام چند دیدار به پایان می رسد که طی آن در یکی از بازی های مهم و تعیین کننده، تیم گسترش فولاد سهند از تیم شهرداری دزفول پذیرایی خواهد کرد.

گسترش فولاد سهند که در این فصل با هدایت فنی مهدی پاشازاده موفق به کسب نتایج خوب شده است، اگرچه در اواسط فصل دچار کمی بدشانسی شد و نتایج چندان جالبی کسب نکرد اما در چند هفته واپسین، این تیم توانست همه بازیهای خود چه در خانه و چه در بیرون از خانه را با برد پشت سر گذاشته و با استفاده از غفلت رقیبان، به رده دوم جدول صعود کند.

البته این تیم حتی در بدترین وضعیت خود امسال در رده های چهارم و پنجم قرار گرفت و همواره در بین بالانشینان جدول قرار داشت که در نهایت نیز موفق شد سرنوشت صعودش به لیگ دسته یک را در دست خود داشته باشد.

همانطور که گفته شد، هدایت تیم گسترش فولاد سهند را مهدی پاشازاده بازیکن سالهای نه چندان دور تیم ملی به عهده دارد که در این فصل علاوه بر نتایج بسیار خوبی که برابر حریفان مدعی خود کسب کرد.

این سرمربی نشان داد که به لحاظ زیبایی فوتبال نیز وسواس زیادی به خرج می دهد و به هر قیمتی حاضر به نتیجه گرفتن نیست و اغلب بازی زیبا را به نتیجه خوب ترجیح می دهد.

سیستمی که پاشازاده در تیم گسترش فولاد سهند برابر حریفان به اجرا می گذارد، شاید خیلی از تیمها حتی لیگ برتری ها نیز در اجرای آن در زمین مسابقه دچار مشکل شوند اما تیم گسترش فولاد سهند با وجود اینکه از مهره های سرشناس نیز چندان بهره مند نیست و تعدادی از بازیکنان معمولی و البته جوان و جویای نام در این تیم توپ می زنند، اما به طرز خوبی خواسته های پاشازاده را در زمین مسابقه انجام می دهند و همین امر سبب شده تا تیم گسترش فولاد سهند ارائه دهنده فوتبالی زیبا و تماشاگر پسند باشد.

بی گمان علاوه بر دانش و تجربه گرانبهایی که مهدی پاشازاده از سالها بازی کردن در تیمهای مختلف از جمله استقلال تهران و یا حضور در فوتبال اتریش به دست آورده و اکنون در کسوت مربیگری آن را اجرا می کند، تلاش بی وقفه وی نیز عاملی مهم در موفقیت تیم گسترش فولاد سهند محسوب می شود و در کنار آن البته باید به حرف گوش کنی بازیکنان این تیم نیز اشاره ای شود که علیرغم حضور در مسابقات لیگ دسته دوم، بسیار با انگیزه برابر حریفان به میدان می روند.

هم اکنون تیم گسترش فولاد سهند با 48 امتیاز در رده دوم گروه خود در لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور قرار دارد و با کسب سه امتیاز دیدار خانگی اش برابر تیم شهرداری دزفول رده ششمی، می تواند به همراه تیم پاس نوین و بطور مستقیم به مسابقات لیگ دسته اول صعود کند.

دیدار دو تیم گسترش فولاد سهند تبریز و شهرداری دزفول امروزاز ساعت 16:30 در ورزشگاه شهید توانا (شهرداری) تبریز برگزار خواهد شد.

گزارش: محمود نصیرپور