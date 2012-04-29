یعقوب فروغیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هماهنگی های به عمل آمده برای برگزاری جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور در سنندج اظهار داشت: در مجموع و از میان تمامی آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، 663 اثر برای حضور در بخش مسابقه به هیئت داوران تحویل داده شد.

وی عنوان کرد: با توجه به فراخوان اعلام شده و با همکاری خانه مطبوعات و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های غرب کشور در مدت زمان تعین شده 781 اثر از سوی خبرنگاران شاغل در نشریات محلی و خبرگزاری ها برای حضور در جشنواره به دبیرخانه ارسال شد که با جمع بندی صورت گرفته در نهایت 663 اثر به هیئت داوران برای داوری آثار و اعلام آثار برتر تحویل داده شد.

دبیر اجرایی ششمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور یادآور شد: در بخش نشریات محلی استان کرمانشاه با 143 اثر بیشترین میزان مشارکت را به خود اختصاص داد و در بخش خبرگزاری ها نیز استان کردستان با 93 اثر بیشترین مشارکت را در این جشنواره دارد.

وی به انجام برنامه ریزی های لازم برای برگزاری جشنواره ای پربار در استان کردستان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر کمیته های زیرمجموعه ستاد اجرایی جشنواره در بخش های مختلف تبلیغات و اطلاع رسانی، داوری، مالی و پیشتیبانی و اجرایی تشکیل شده اند و مقدمات برگزاری جشنواره را فراهم می کنند.

فروغیان در ادامه با اشاره به همکاری و مشارکت خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان در راستای برگزاری این جشنواره منطقه ای در سنندج گفت: خوشبختانه مسئولیت کمیته های مختلف به خود خبرنگاران واگذار شده است و این عزیزان علاوه بر حضور و مشارکت خوب در جشنواره در راستای برگزاری این رویداد فرهنگی و رسانه ای در استان همکاری بسیار خوبی داشته اند.

وی به برنامه های جنبی این جشنواره اشاره کرد و اظهار داشت: قرار است علاوه بر همایش ها و نشست های تخصصی با حضور کارشناسان حوزه رسانه و فعالان این عرصه چهار کارگاه آموزشی نیز در حوزه های مختلف به ویژه خبرنویسی، گزارش نویسی و مصاحبه نیز برگزار شود.

علی اکبر قاضی زاده، فریدون صدیقی، علیرضا کتابدار، محمد جواد رضائیان، محمود مختاریان، علیرضا ذاکری و گیتا علی آبادی داوری این دوره از جشنواره را بر عهده دارند.

ششمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور از تاریخ 25 لغایت 27 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، لرستان، ایلام و همدان در محل مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار می شود.