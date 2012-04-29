به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور از اول فروردین تا اول اردیبهشت ماه سال جاری در مدت 31 روز امدادرسانی، 69 هزار حادثه دیده را با 5 هزار و 720 تیم عملیاتی در حوادث نجات داد.
گزارش آماری حوادث کشور و خدمات امدادی در فروردین ماه 91
|نوع حادثه و خدمات
|تعداد حادثه و خدمات
|تعداد حادثه دیده
|نوع حادثه و خدمات
|تعداد حادثه
|تعداد حادثه دیده
|آتش سوزی
|6 مورد
|7 نفر
|ریزش آوار
|10 مورد
|17 نفر
|جاده ای
|2289 مورد
|9182 نفر
|زمین لرزه
|29 مورد
|107 نفر
|جوی اقلیمی
|81 مورد
|5343 نفر
|سیل و آبگرفتگی
|119 مورد
|8328 نفر
|خدمات حضوری
|916 مورد
|45157 نفر
|شهری
|104 مورد
|413 نفر
|خدمات مناسبتی
|.........
|........
|صنعتی کارگاهی
|12 مورد
|10 نفر
|دریایی ساحلی
|45 مورد
|108 نفر
|کوهستان
|121 مورد
|262 نفر
|رانش زمین
|4 مورد
|129 نفر
|هوایی
|1 مورد
|1 نفر
دکتر محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد خدمات امدادی به حادثه دیدگان حوادث فروردین ماه می گوید: در ماه گذشته 53 هزار و 178 نفر تحت پوشش خدمات امدادی هلال احمر قرار گرفتند که از این تعداد 22 هزار نفر اسکان اضطراری شده و برای چهار هزار و 783 نفر بسته زیستی و برای پنجهزار و 439 نفر بسته غذایی توزیع شد.
35 هزار مجروح در حوادث فروردین ماه کشور
رئیس سازمان امداد و نجات گفت: تعداد کل مصدومان حوادث فروردین ماه سال جاری 34 هزار و 748 نفر بوده است که از این تعداد هفت نفر در آتش سوزی، پنجهزار و 800 نفر در حوادث جاده ای، 116 نفر در حوادث جوی، 60 نفر در حوادث ساحلی، هفت نفر در حوادث رانش زمین، هشت نفر در آوار، 231 نفر در سیل و آبگرفتگی، 130 نفر در حوادث شهری و 122 نفر در حوادث کوهستان مجروح شدند.
انتقال 2600 مجروح به بیمارستان
مظفر اعلام کرد: از میان مجروحان حوادث فروردین ماه هزار و 970 نفر در حوادث جاده ای، 18 نفر در حوادث اقلیمی، 49 نفر ساحلی، 81 نفر شهری و 55 نفر کوهستان به بیمارستان منتقل شدند.
همچنین بنا به اظهارات حسین درخشان، سخنگوی سازمان امداد و نجات کشور، 10 هزار شهروند در حوادث فروردین ماه نجات یافتند که در کل چهار هزار و 617 آمبولانس همراه با 24 هزار نیروی عملیاتی با میانگین زمانی 5 دقیقه حادثه دیدگان را امدادرسانی کردند.
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