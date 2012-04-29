به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور از اول فروردین تا اول اردیبهشت ماه سال جاری در مدت 31 روز امدادرسانی، 69 هزار حادثه دیده را با 5 هزار و 720 تیم عملیاتی در حوادث نجات داد.

گزارش آماری حوادث کشور و خدمات امدادی در فروردین ماه 91

نوع حادثه و خدمات تعداد حادثه و خدمات تعداد حادثه دیده نوع حادثه و خدمات تعداد حادثه تعداد حادثه دیده آتش سوزی 6 مورد 7 نفر ریزش آوار 10 مورد 17 نفر جاده ای 2289 مورد 9182 نفر زمین لرزه 29 مورد 107 نفر جوی اقلیمی 81 مورد 5343 نفر سیل و آبگرفتگی 119 مورد 8328 نفر خدمات حضوری 916 مورد 45157 نفر شهری 104 مورد 413 نفر خدمات مناسبتی ......... ........ صنعتی کارگاهی 12 مورد 10 نفر دریایی ساحلی 45 مورد 108 نفر کوهستان 121 مورد 262 نفر رانش زمین 4 مورد 129 نفر هوایی 1 مورد 1 نفر

دکتر محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد خدمات امدادی به حادثه دیدگان حوادث فروردین ماه می گوید: در ماه گذشته 53 هزار و 178 نفر تحت پوشش خدمات امدادی هلال احمر قرار گرفتند که از این تعداد 22 هزار نفر اسکان اضطراری شده و برای چهار هزار و 783 نفر بسته زیستی و برای پنجهزار و 439 نفر بسته غذایی توزیع شد.

35 هزار مجروح در حوادث فروردین ماه کشور

رئیس سازمان امداد و نجات گفت: تعداد کل مصدومان حوادث فروردین ماه سال جاری 34 هزار و 748 نفر بوده است که از این تعداد هفت نفر در آتش سوزی، پنجهزار و 800 نفر در حوادث جاده ای، 116 نفر در حوادث جوی، 60 نفر در حوادث ساحلی، هفت نفر در حوادث رانش زمین، هشت نفر در آوار، 231 نفر در سیل و آبگرفتگی، 130 نفر در حوادث شهری و 122 نفر در حوادث کوهستان مجروح شدند.

انتقال 2600 مجروح به بیمارستان

مظفر اعلام کرد: از میان مجروحان حوادث فروردین ماه هزار و 970 نفر در حوادث جاده ای، 18 نفر در حوادث اقلیمی، 49 نفر ساحلی، 81 نفر شهری و 55 نفر کوهستان به بیمارستان منتقل شدند.

همچنین بنا به اظهارات حسین درخشان، سخنگوی سازمان امداد و نجات کشور، 10 هزار شهروند در حوادث فروردین ماه نجات یافتند که در کل چهار هزار و 617 آمبولانس همراه با 24 هزار نیروی عملیاتی با میانگین زمانی 5 دقیقه حادثه دیدگان را امدادرسانی کردند.