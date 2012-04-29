افزایش 60 درصدی صادرات از مرز باشماق/ زیرساختهای مرز تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری صبح یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کردستان که در محل سالن جلسات فرمانداری مریوان برگزار شد، گفت: مرز باشماق مریوان همواره یکی از ارزشمندترین و پردرآمدترین مرزهای رسمی کشور است که از همین لحاظ دارای ارزش والایی برای توسعه صادرات غیرنفتی در کشور به ویژه استان کردستان است.

وی افزود: در شش ماه اول سال گذشته شاهد رکود و کاهش صادرات از مرز رسمی باشماق مریوان بوده ایم اما با اقدامات لازم توانستیم این مبادلات تجاری را در همان سال به بیش از پنج میلیارد و 500 میلیون ریال برسانیم که عملی کردن این مهم نشان می دهد کردستان دارای ظرفیت های خوبی برای توسعه صادرات است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان با اشاره به اینکه کاهش رکودهای شش ماه اول سال 90 جبران شد و در نیمه دوم این سال شاهد افزایش صادرات 60 درصدی کالا بودیم، عنوان کرد: اقدامات و تدابیر اندیشیده شده در پارسال نه تنها توانست رکود پیش رو را بردارد بلکه با اجرای این تدابیر در شش ماه دوم سال مبادلات تجار و بازرگانان در استان کردستان رونق یافت و میزان صادرات محصولات تولیدی کشور از مرز یک میلیارد دلار نیز گذشت.

وی در ادامه از اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار ویژه برای ساماندهی و تقویت زیرساختهای مرز رسمی باشماق مریوان علاوه بر اعتبارات تخصیصی سالانه خبر داد و یادآور شد: انتظار می رود که با مشارکت و همراهی تمام دستگاه های دولتی زمینه برای توسعه و تقویت این مرز رسمی در شهرستان مریوان فراهم شود.

ازهاری گفت: استان کردستان در حوزه های مختلف دارای ظرفیت های خاصی است که بهره برداری از این ظرفیت ها باید در دستور کار قرار گیرد و عملی کردن این مهم در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در ادامه این جلسه که با حضور جمعی از مدیران و مسئولان استانی برگزار شد، مهمترین مشکلات استان در راستای رفع موانع توسعه صادرات از استان کردستان مطرح و برای رفع آنها تصمیماتی اتخاذ شد.