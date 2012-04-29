برگزاری نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 91

یک عضو شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر از برگزاری اولین جلسه شورای پول و اعتبار در روز سه شنبه هفته جاری در محل بانک مرکزی با حضور وزاری اقتصادی و سایر اعضا خبرداد.

جلسه شورای پول و اعتبار در هفته جاری، اولین جلسه اصلی شورا است که پس از بازگشت رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد کشورمان از اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن برگزار می شود.

البته جلسات فرعی شورای پول و اعتبار در سال 91 بدون مصوبه برگزار شده است. برداشت شبانه بانک مرکزی و اعتراض مجلسی ها با آن، عبور از خط قرمز رمزهای بانکی و لزوم تغییر رمز کارتهای بانکی، لغو مجوز یک بانک خصوصی و تغییر نام یک بانک خصوصی دیگر موضوعاتی است که در روزهای اخیر اخبار بازار پولی را به خود اختصاص داده است.