به گزارش خبرنگار مهر، به همین مناسبت مدیر کل نغمات آیینی سازمان صدا و سیما و دبیر دهمین همایش بین المللی پیرغلامان حسینی با استاندار اردبیل دیدار و گفتگو کرد.

مدیر کل نغمات آیینی و رادیو نوای سازمان صدا و سیما و دبیر دهمین همایش بین المللی پیرغلامان حسینی، پیشینه ارزشمند استان در برگزاری مراسم عزاداری حسینی و پیگیری های مسئولان استان را از دلایل انتخاب این استان برای میزبانی این همایش عنوان کرد و گفت: در این همایش 5 مداح بین المللی به همراه 16 مداح از سراسر کشور به مدیحه سرایی خواهند پرداخت.

طاهری افزود: در کارگاه های این همایش نیز علاوه بر آموزش مداحان توسط اساتید برجسته، شیوه های مدیحه سرایی طبق منویات رهبری نیز تبیین خواهد شد.

صابری استاندار اردبیل هم از تشکیل جلسات و تشریح برنامه های این همایش در جهت برگزاری هرچه بهتر آن خبر داد.

صادقی جهانی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل، بضاعت استان اردبیل به سبب دارا بودن مدیحه سرایان و شاعران بنام را از دیگر دلایل انتخاب این استان برای برگزاری همایش بین المللی پیرغلامان عنوان کرد.