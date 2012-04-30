به گزارش خبرنگار مهر، اهداف اصلی، عناوین روزها و برنامههای اجرایی هفته خوابگاهها از سوی صندوق رفاه دانشجویان اعلام شد.
اهداف هفته خوابگاهها
|ردیف
|هدف
|1
|
ارتقاء کیفیت خوابگاهها
|2
|
توسعه ظرفیت خوابگاهی برای دانشجویان
|3
|
ارتقاء سطح زندگی دانشجویی
|4
|
ترویج خوابگاه سازی به عنوان ارزش اسلامی
|5
|
ترویج مشارکت خانواده و فرهنگ خوابگاهی
|6
|
جلب همکاری ومشارکت نهادهای شهری در ارتقاء سطح خدمات رفاهی خوابگاهی
|7
|ترویج فرهنگ ایثار با الگو پذیری از شهدای علم و فرهنگ
عناوین هفته خوابگاهها
|تاریخ
|عناوین هفته خوابگاهها
|22 اردیبهشت ماه
|خوابگاه سازی ارزش اسلامی ، نیاز ملی
|23 اردیبهشت ماه
|
خوابگاه ، خانواده و فرهنگ
|24 اردیبهشت ماه
|
خوابگاه، مشارکتهای مردمی و توسعه خوابگاههای غیردولتی
|25 اردیبهشت ماه
|
خوابگاه ، نوآوری ، مدیریت بهتر و حمایت از سرمایه ایرانی
|26 اردیبهشت ماه
|
خوابگاه ، زندگی جمعی ، مشارکت دانشجویان در مدیریت اجرایی
|27 اردیبهشت ماه
|
خوابگاه ، ورزش، ایمنی وسلامت
|28 اردیبهشت ماه
|خوابگاه و هدفمندسازی خدمات
همچنین برنامه های اجرایی که صندوق رفاه دانشجویان در این یک هفته اعلام کرده به این شرح است:
روز اول: خوابگاه سازی ارزش اسلامی، نیاز ملی (با رویکرد حمایت از بخش خصوصی وساخت خوابگاههای غیردولتی):
طرح موضوع لزوم مشارکت عمومی در تأمین مسکن دانشجویی و ساخت خوابگاه در خطبههای نماز جمعه شهرهای مختلف کشور به منظور ترویج خوابگاه سازی به عنوان ارزش اسلامی و نیاز ملی
تجلیل از خیرین و افراد واقف درخطبه های نماز جمعه سراسر کشور
انجام مصاحبه مطبوعاتی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با صدا و سیما و مطبوعات محلی برای اطلاع رسانی و دعوت از مردم جهت مشارکت در امر خوابگاه سازی و ایجاد خوابگاه خودگردان و خوابگاه غیردولتی و بهرهگیری از سنت حسنه وقف در زمینه خوابگاه سازی
تشویق علاقمندان و متقاضیان جهت ایجاد خوابگاه غیردولتی با توجه به اشتغالزایی وتوجیه اقتصادی آن
روز دوم: خوابگاه، خانواده و فرهنگ
اجرای مسابقات مختلف فرهنگی از جمله مسابقه قرآن، شعر، مقاله نویسی، خاطره نویسی و اهداء جوایز به دانشجویان برتر خوابگاهی
برگزاری جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی با موضوع خوابگاه وزندگی خوابگاهی
برگزاری جشنواره عکس وکاریکاتور خوابگاه
اهدای کتاب به دانشجویان وبرگزاری مسابقات کتابخوانی درخوابگاهها
راه اندازی، تجهیز و تکمیل کتابخانههای خوابگاه (مکاتبه و رایزنی با وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و جذب امکانات فرهنگی)
معرفی خانههای فرهنگ و افتتاح خانههای فرهنگ (در دانشگاههایی که تاکنون برپا نشده است)
اجرای برنامههای هنری در خوابگاهها
اهداء گلدان به هریک از اتاقهای خوابگاه با کمک شهرداریها
برگزاری نشستهای خاطره گویی توسط بزرگان عرصه ایثار و دفاع مقدس در خوابگاهها
تجلیل از جانبازان و ایثارگران خوابگاهها طی برگزاری مراسمی با حضور دانشجویان خوابگاهی و خانواده شهداء و نصب تصاویر شهدای دانشجو و تهیه شعارهایی در تجلیل از این عزیزان و نصب آن در محیط خوابگاههای دانشجویی
حضور مشاور مذهبی در خوابگاهها و پاسخگویی به مسائل شرعی دانشجویان
سخنرانی اساتید متعهد و صاحبنظران مسائل سیاسی اجتماعی در خوابگاهها و ایجاد فضای گفتگو پیرامون زمینه ها و عوامل فرهنگی وقوع بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و جهان
تبیین و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف اسلامی به شیوه مناسب در محیط دانشگاه و خوابگاهها
سخنرانی مبلغین و اساتید دانشگاه در خصوص نحلههای انحرافی، عرفان کاذب و نوظهور، شیطان پرستی و
برگزاری جشن فرهنگ در خوابگاهها و اجرای برنامههایی از قبیل مسابقات حضوری، اجرای تئاتر و نمایش و برنامههای ورزشی، پخت غذاهای محلی و سنتی.
تهیه و توزیع نشریات طنز دانشجویی در خوابگاهها
نصب تابلو، پوستر و تراکت رنگی با درج مضامین دینی، مذهبی، فرهنگی در خوابگاهها
دعوت از خانوادههای دانشجویان برای بازدید از خوابگاه و آشنایی با محیط مسکونی فرزندان
جلب مشارکت خانواده دانشجویان در اداره خوابگاههای دانشجویی و تشکیل شورای همکاری مشورتی با مشارکت خانوادهها
روز سوم: خوابگاه، مشارکتهای مردمی و توسعه خوابگاههای غیردولتی
برگزاری مراسم تقدیر و تجلیل از خیرینی که به نحوی در توسعه فضاهای خوابگاهی مشارکت داشتهاند
انتخاب اطاق نمونه و دانشجوی نمونه خوابگاه براساس نظرسنجی از دانشجویان و مسئولین خوابگاهها
دعوت از نماینده خوابگاهداران غیردولتی و تعاونی خوابگاهداران غیردولتی کشور و ارائه گزارش در مراسم مربوطه
تقدیر از خوابگاهداران غیردولتی نمونه
اعلام فراخوان و دعوت از علاقمندان بخش خصوصی جهت مشارکت در ارائه خدمات خوابگاهی
تقدیر از مسئولین نهادهای شهری که در زمینه رفع مشکلات خوابگاههای دانشجویی مساعدت کردهاند
جلب مشارکت دانشجویان با برگزاری مسابقات طرحها و ایده های برتر درزمینه واگذاری امور خوابگاهها به بخش خصوصی
روز چهارم: خوابگاه، نوآوری، مدیریت بهتر و حمایت از سرمایه ایرانی
دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت بازدید از خوابگاههای دانشجویی
دعوت از اعضای شورای شهر و مسئولین شهرستان برای بازدید از خوابگاههای دانشجویی و افتتاح پروژههای جدید خوابگاهی
بازدید دانشجویان از نقاط دیدنی شهر
برگزاری اردوهای درون شهری و دیدار از ابنیه تاریخی به ویژه برای دانشجویان دختر
تقدیر از سرپرستان خوابگاهی موفق
برپایی کارگاه آموزشی برای سرپرستان خوابگاهی در موضوعات بهداشت فیزیکی و نگهداری خوابگاهها، مهارتهای ارتباط با جوانان
توصیه به اقامت مدیران دانشگاه در یکی از شبهای هفته در خوابگاهها
نظر خواهی از دانشجویان در خصوص شیوه مدیریت بهینه خوابگاه و ارایه نظرات به مسئولین دانشگاهی و وزارتی
ایجاد واحد ارائه ایدههای برتر در خوابگاهها به منظور بهسازی و اداره بهتر خوابگاهها توسط دانشجویان و تقدیر از طرحها و ایدههای برگزیده
برگزاری مسابقات طرحها و ایدههای برتر در زمینه زندگی جمعی در خوابگاهها، مدیریت بهتر خوابگاهها و مشارکت دانشجویان در اداره خوابگاهها
نظرسنجی از دانشجویان درباره نوع برنامه های هفته خوابگاهها و نحوه اجرای آن
نظرخواهی از دانشجویان در خصوص شیوههای حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی
روز پنجم: خوابگاه، زندگی جمعی، مشارکت دانشجویان در مدیریت اجرایی
راهاندازی بازارچههای دانشجویی در محوطه خوابگاهها و عرضه تولیدات دانشجویی با هدف اشتغالزایی
ایجاد محلی در خوابگاهها به منظور ارائه محصولات سخت افزاری و نرم افزاری فرهنگی و یا فروش آثار مکتوب
برگزاری سخنرانیها و کارگاههای آموزشی پیرامون کارآفرینی و تعاونهای دانشجویی
برپایی نمایشگاه ارایه اقدامات و گزارشات عملکرد مراکز کارآفرینی
افتتاح مراکز کارآفرینی و تعاونیهای دانشجویی
معرفی تعاونیهای دانشجویی موفق
استفاده از مشارکت دانشجویان در اداره خوابگاهها
ارایه گزارش اقدامات انجام شده توسط مسئولین دانشگاه به دانشجویان از طریق سخنرانی پخش بروشور، تراکت و غیره
ارائه گزارش عملکرد شورای صنفی به دانشجویان خوابگاهی
نشست مسئولین دانشگاه و جلسه پرسش و پاسخ در خوابگاه
دعوت از معاونین دانشگاه و رؤسای محترم دانشکدهها و گروههای آموزشی برای بازدید از خوابگاه و آشنایی با مسایل زندگی دانشجویان در خوابگاه
تهیه وتوزیع ویژه نامه و کتابچه در حوزه ترویج وتبیین حقوق شهروندی، زندگی جمعی و ارتباط آن با مسائل خوابگاهی
روزششم: خوابگاه، ورزش، ایمنی و سلامت
بهسازی و نظافت محیط خوابگاههای دانشجویی (نظافت محوطه خوابگاهها توسط اداره خوابگاهها و نظافت اتاقها توسط دانشجویان)
تهیه و توزیع جزوات و بروشور
ترویج فرهنگ درختکاری و کاشت نهال توسط دانشجویان در محوطه خوابگاهها و دانشگاه
اجرای برنامههای آموزشی پیرامون نحوه امداد رسانی با کمک جمعیت هلال احمر
برگزاری سخنرانیها و کارگاههای آموزشی مختلف توسط مراکز مشاوره دانشجویی، با موضوعات مهارتهای زندگی به ویژه مهارتهای ارتباطی و بین شخصی، شیوههای همزیستی در خوابگاه
تهیه و توزیع کتابچه جزوات و بروشورهایی با موضوعات سازگاری بازندگی جمعی در خوابگاه، همزیستی، مهارتهای ارتباطی
آشنایی با مخاطرات مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی، قرصهای روانگردان
برگزاری مسابقات مختلف کتابخوانی در موضوعات بهداشت و مشاوره
افتتاح مراکز مشاوره و توزیع بسته های آموزشی
برپایی نمایشگاه از آثار فرهنگی، هنری و دانشجویی و نمایشگاه عرضه تولیدات دانشجویان ساکن در خوابگاهها
توسعه و احیای فضای سبز خوابگاهها با مشارکت دانشجویان
حضور پزشکان و روانپزشکان در خوابگاهها و ویزیت دانشجویان به صورت رایگان
برگزاری مسابقات ورزشی
افتتاح پروژههای ورزشی نظیر سالن ورزشی اتاق سلامت و تندرستی
تشویق و ترغیب دانشجویان به ورزش و تهیه و توزیع جزوات و بروشورهایی با موضوعات مرتبط با سلامتی
ترویج فرهنگ ورزشهای همگانی
برگزاری مسابقات ورزشهای محلی و ملی در خوابگاهها
روز هفتم: خوابگاه و هدفمندسازی خدمات
اجرای طرحهای هدفمندسازی ارائه خدمات خوابگاهی
جلب مشارکت دانشجویان در هدفمند سازی خدمات از طریق برگزاری مسابقه
بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی خوابگاهها از طریق اجرای طرحهای صرفه جویی و مشارکت دانشجویان(استفاده از لامپ کم مصرف و سنسورهای مناسب و شیرآلات کاهنده مصرف و فشار )با همکاری وزارت نیرو
بازسازی و بهسازی امکانات و تجهیزات خوابگاهی به منظور افزایش کارآیی و کاهش هزینه های جاری با همکاری سایر نهادها
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