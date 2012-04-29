مسئولان استانی علت عدم اجرای مصوبات دولت را برای مردم اردکان تشریح کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش صبح یکشنبه در نشست مشترک مسئولان شهرستان اردکان از مدیران کل و مسئولان دستگاه های اجرایی استان ضمن انتقاد از برخی بی توجهی ها به شهرستان اردکان از سوی مدیران ارشد استان یزد اظهار داشت: در برخی موارد آنچنان که باید نسبت به رفع مشکلات و کاستی های اردکان اهتمام شایسته ای نمی شود.

وی افزود: پروژه های مهم و مورد نیاز اردکان از جمله اجرای آزادراه نطنز -سیرجان (از مسیر اردکان)، اتوبان اردکان - یزد و دو بانده شدن راه آهن این مسیر، قطار بین شهری اردکان - مهریز، آبرسانی و گازرسانی به بخش محروم خرانق، پروژه های میراث و فرهنگی، کتابخانه مرکزی شهرستان و ... که غالبا از مصوبات سفرهای هیئت دولت به استان یزد بوده اند، اجرا نشده است.

وی تاکید کرد: به طور قطع مسئولان استان باید پیگیریهای خود را در این خصوص برای مردم شرح دهند و عنوان کنند چه اقداماتی برای تحقق مصوبات دولت انجام داده اند و چرا با گذشت این مدت هنوز برخی از اولیه ترین اقدامات لازم برای اجرایی شدن این پروژه ها صورت نگرفته است.

تابش با برشمردن نتایج دیدارهایش با وزیر نیرو و دستور موکد وزیر برای تامین آب صنایع شهرستان اردکان که بعضا جزو صنایع مادر، زیرساختی و ملی است گفت: چرا آب مورد نیاز صنایع علیرغم پیگیریهای فراوان از طریق وزرای نیرو و تاکید آنها مبنی بر اولویت تامین آن در استان با مخالفت و چالش روبرو می شود و عزم و پیگیری برای حل این مشکل اساسی نیست و مردم شهرستان اردکان مجبورند در فصولی از سال آب شرب بسیار نامرغوب مصرف کنند.

وی تصریح کرد: بعضی فعل و انفعالات و تحولات در جغرافیای شهرستان اردکان با حمایت و یا کم توجهی برخی مسئولان استان در حال شکل گیری است که لازم است این تحرکات قبل از هرگونه جوسازی و موج سواری عده ای و انتقال این موضوع به مردم که می تواند تنش آفرین باشد، با واقع نگری خنثی شود.

تابش اظهار امیدواری کرد: تدبیر لازم از سوی مسئولان اتخاذ شود و اینطور نباشد که پس از وقوع رخدادی، به دنبال تبرئه خود باشند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کاهش اعتبار پنج میلیارد تومانی مصوب سفر دور سوم هیئت دولت به استان برای امور فرهنگی شهرستان به 500 میلیون تومان و عدم واکنش مسئولان استان گفت: مگر این اعتبارات در استان و ارتقاء امور فرهنگی تاثیرگذار نبود و یا جزو مصوبات ابلاغی دولت قرار نداشت که مسئولان استان نسبت به کاهش آن واکنشی نشان ندادند؟

تابش در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: برخی که انتصاب آنها مستقیما با نظر مسئولان استان بوده، توان انجام وظایف خویش را ندارند و متاسفانه خود در برخی موارد محرک برخی اقدامات که مخالف مصالح دولت است شده که اعتراضات مردمی را نیز در پی داشته و این موارد از دو سال پیش کتبا و شفاها به وزارت کشور و استانداری منعکس شده اما چرا تاکنون ترتیب اثر داده نشده معلوم نیست اما بی توجهی به این امر، بی توجهی به خواست مردم و تداوم مسئولیت افراد ضعیف و ناتوان، به نحوی تضعیف دولت است.

تابش اضافه کرد: در بیشتر موارد با استاندار هم صحبت کرده ام و درخواست رفع این مشکلات و دستور موکد به زیرمجموعه شان را داشتم تا اقدامات موثری را معمول دارند اما نسبت به برخی امور یا قدرت و اختیار لازم وجود ندارد و یا عزمی برای پیگیری نیست.

نماینده مردم اردکان ابراز امیدواری کرد: مسئولان استان نسبت به رفع مشکلات و معضلات مردم شهرستان اردکان مسئولانه تر برخورد کنند و با انتصاب مسئولان مجرب و توانمند بتوانند سیاست های اجرایی دولت را قاطعانه عملی سازند.