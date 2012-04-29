همکاری دستگاه های دولتی برای رفع مشکلات مرز باشماق ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رشیدی پور صبح امروز در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کردستان که در شهرستان مریوان برگزار شد، اظهار داشت: مرز رسمی باشماق مریوان یکی از ظرفیت های خاص استان کردستان به شمار می رود که باید برای تقویت این ظرفیت از تمامی امکانات بهره برداری کرد.

وی با اشاره به لزوم همکاری و تعامل کلیه دستگاه ها و سازمان های مسئول در راستای رفع مشکلات مرز رسمی باشماق مریوان گفت: در حال حاضر ناهماهنگی های در این بخش به چشم می خورد که باید با تعامل و برگزاری نشست های مختلف این ناهماهنگی ها را رفع کرد و زمینه را برای توسعه مرز باشماق مریوان فراهم کرد.

فرماندار شهرستان مریوان با اشاره به دیگر مشکلات مرز رسمی باشماق عنوان کرد: تسریع در احداث و تعریض پل مرزی بین ایران و عراق در مرز رسمی باشماق مریوان، راه اندازی دستگاه ایکس ری و نصب درب ورود و خروج برای توسعه مرز و افزایش نظارت بر حمل و نقل صورت گرفته از دیگر نیازهای اصلی است.

رشیدی پور با اشاره به لزوم احداث جاده کنارگذر مریوان گفت: روزانه حدود هزار و 200 تا هزار و 500 دستگاه انواع خودرو سنگین از داخل شهر تردد می کند و به همین دلیل مشکلات و گرفتاری های مختلفی را برای شهروندان این شهر ایجاد می کنند که انتظار می رود زمینه برای احداث کنارگذر این شهر در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.

در ادامه این جلسه که با حضور جمعی از مدیران و مسئولان استانی برگزار شد، مهمترین مشکلات استان در راستای رفع موانع توسعه صادرات از استان کردستان مطرح و برای رفع آنها تصمیماتی اتخاذ شد.