به گزارش خبرنگارمهر، با پایان فیلمبرداری فیلم سینمایی"پس کوچه‌های شمرون" به کارگردانی کامران قدکچیان این فیلم در مرحله تدوین قرار گرفت. مستانه مهاجر تدوین"پس کوچه‌های شمرون" را برعهده دارد.

تهیه‌کننده این فیلم سینمایی عبدالله علیخانی و حسین فرح بخش هستند و جواد ستوده نیا نیز فیلمنامه فیلم را به نگارش درآورده است.

اکبر عبدی، محمدرضا شریفی‌نیا، شاهرخ استخری، حدیث چهره پرداز، زهره حمیدی، اسماعیل پوررضا، رامسین کبریتی، مختار سائقی، حسین قورچی، جلیل ملک زاده، مهدی انجم روز و صدف طاهریان بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: دو جوان که به تازگی ازدواج کرده اند به دلیل شرایط، قادر به ادامه زندگی با یکدیگر نیستند. آنها قصد جدایی دارند، اما در طول مسیر با ماجراهایی مواجه می شوند.

دیگر عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: احمد احمدی، طراح چهره پردازی" عبدالله اسکندری، صدابردار همزمان: بابک اخوان، طراح صحنه و لباس: حجت اشتری، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: علی افشین‌راد، عکاس: سیامک قدکچیان، مدیر تولید: پیمان حمیدی، استودیو صدا و تدوین: آوای نفس، محصول موسسه سینمایی پویا فیلم.