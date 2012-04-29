رهایی یک متهم به قتل از چوبه دار در گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر، س – م پیش از ظهر یکشنبه در گفتگویی با بیان اینکه 10 سال از بهترین سالهای عمرم را پشت میله های زندان به دور از خانواده و عزیزانم بودم، گفت: خدا را شکر می کنم که زندگی دوباره به من بخشید، در حال حاضر احساس سبکی می کنم و به نظرم بار سنگینی که سالهای سال بردوشم سنگینی می کرد از دوشم برداشته و تبرئه شدم.

وی عنوان کرد: دوست ناباب و عدم دقت درانتخاب دوست باعث شد من 10 سال از جوانیم را پشت ملیه های زندان باشم و عاقبت کار من با رفیق بازی به اینجا ختم شد .

وی عنوان کرد: جوانان درانتخاب دوست دقت کنند تا به حال و روز من گرفتار نشوند، به هرکسی اعتماد نکنند، هر رفیقی را وارد خونه خود نکنند که ممکن است عاقبت مثل من دچارمشکل بشوند.

این جوان گفت: قبل از دستگیری، من به همراه خانواده مشغول به کشاورزی بودیم و اندک زمینی که در اختیار داشتیم کسب روزی حلال می کردیم ولی بعد از دستگیری همسرم، فرزندم و پدر و مادرم خیلی اذیت شدند، پدرم نابینا شد، برادرانم با من قطع رابطه کردند، همسرم ازمن جداشد، فرزندم درحال حاضر در بهزیستی شهرستان ساری نگهداری می شود.

وی گفت: در طول مدتی که زندان بودم برنامه های مختلفی از طرف مسئولان فرهنگی و تربیتی زندان برای ما تدارک دیده می شد، هر روز صبح با صدای اذان صبح از خواب برمی خاستیم و پس از ورزش صبحگاهی و صرف صبحانه به کلاس های قرآنی و فرهنگی می رفتیم و سپس در کلاس های مهارت های اساسی زندگی و روانشناسی که توسط زندان برنامه ریزی شده بود شرکت می کردیم.

این جوان به برنامه هایش اشاره و اضافه کرد: اول از همه می خواهم به پابوس امام رضا(ع) برم، بعد از پدر و مادرم نگهداری کنم، قصد دارم درمرحله بعد فرزندم را از بهزیستی تحویل بگیرم و با کسب روزی حلال زندگی خودم رو سروسامان بدم.