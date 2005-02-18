« مشروح » ديدار رييس جمهور روسيه با دبير شورايعالي امنيت ملي

به گزارش خبرنگار "مهر" در مسكو دكتر روحاني با اشاره به همكاري هاي 15 ماهه ايران با آژانس و اتحاديه اروپا در مورد مسائل هسته اي ، اثبات صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي 25 سال گذشته ايران را دستاورد مهمي براي جامعه جهاني خواند.

وي همكاريهاي دو كشور در افغانستان- تاجيكستان - آسياي مركزي و درياي خزر را عامل موثر در تحكيم امنيت و حل بحرانهاي منطقه اي و سيستم همكاري جمعي منطقه اي براي تامين امنيت توسط خود كشورهاي منطقه را ضروري دانست.

دكترروحاني با اشاره به قرارداد اخير در مورد ماهواره زهره و خريد 6 فروند كشتي گفت : مي توان در سفر رييس جمهوري روسيه قرارداد خريد هواپيماهاي مدل جديد و مشاركت دو كشور در ساخت كشتي تا 40 فروند را به سرانجام رساند.

وي ايجاد سازمان صادركنندگان گاز را براي ايجاد ثبات و هماهنگي در تامين نيازمندي هاي گاز جهان پيشنهاد نمود و اجراي سريع تر پروژه هاي حمل و نقل براي تحقق مسير ترانزيتي شمال - جنوبي را ضروري دانست.

دبيرشوراي عالي امنيت ملي محور سياست هاي هسته اي ايران را چارچوب مقررات و هنجارهاي بين المللي و همكاري شفاف با آژانس بين المللي انرژي اتمي توصيف نموده و هرگونه تبعيض عليه ايران در زمينه تكنولوژي صلح آميز هسته يا را رد كرد و گفت: ايران در مورد اطمينان از صلح آميز باقي ماندن چرخه سوخت آمادگي همكاري كامل با جهان را دارد.

روحاني در مورد تهديدات آمريكا گفت: مبناي دعواي ما و آمريكا اين است كه ايران خواستار اجراي قوانين و مقررات بين المللي است و آمريكا در عمل مخالفت مي كند در عين حال از تمام فعاليت هاي تسليحاتي كشتار جمعي اسراييل كه بر خلاف مقررات جهاني است، به طور كامل حمايت مي كند. وي در عين حال تصريح كرد كه تهديدات آمريكا عملي نيست .

آقاي روحاني در مورد بحران عراق گفت: در شرايط فعلي براي آمريكايي ها امنيت خود سربازان آمريكايي مهم تر از امنيت عراق و مردم عراق است. با توجه به مشكلات امنيتي در عراق، بازسازي عراق در وضعيت بسيار دشواري قرار گرفته است. انتخابات يك قدم مثبت است اما بايد هر چه سريع تر حاكميت ملي عراقي ها اعاده شده و نيروهاي اشغالگر اين كشور را ترك كنند.



پوتين رييس جمهوري روسيه نيز در اين ديدار با اشاره به روابط سنتي و تاريخي روابط دو كشور حمايت كامل مسكو را از گسترش روابط دو جانبه منطقه اي و بين المللي با تهران اعلام كرد.

وي اقدامات و سياست هاي هسته اي اخير ايران را دليل كافي براي عدم قصد ايران براي دسترسي به سلاح هسته اي دانست و نتايج همكاري هاي تهران - مسكو در تامين امنيت منطقه و بحران هاي منطقه را بسيار مثبت ارزيابي نمود.

رييس جمهوري روسيه 2 برابر شدن روابط اقتصادي دو كشور در يكسال گذشته را نشان اراده سياسي تهران - مسكو در تحكيم روابط دانسته و تامين نيازهاي دفاعي ايران در چارچوب متعارف توسط روسيه را امري مشروع و از نظر بين المللي قانوني توصيف نموده و بر استمرار همكاري هاي دفاعي تهران - مسكو تاكيد كرد.

وي آمادگي مسكو در مشاركت طرح خط لوله گاز ايران - پاكستان - هند و ايران ارمنستان را تصريح نموده و ايجاد خط آهن بين ايران - كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز به روسيه را تحولي مهم در راستاي طرح كريدور ترانزيتي شمال - جنوب خواند.

پوتين آمادگي كامل كشورش براي سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز ايران را اعلام و بر همكاري هاي دراز مدت و زيربنايي اقتصادي - تكنولوژيك تاكيد كرد.



وي حمايت خود را از تشكيل اجلاس سران درياي خزر ابراز و خواستار فعال تر شدن كشورهاي حاشيه درياي خزر براي حل و فصل مسايل اين دريا با توافق كل كشورهاي عضو شد و ضمن حمايت از طرح پيشنهادي ايران براي اعتمادسازي بين كشورهاي حاشيه درياي خزر ر ا مطرح و با حضور نيروهاي خارجي در اين حوزه مخالفت كرد.



رييس جمهوري روسيه آخرين قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد خروج مساله ايران از دستور كار شوراي حكام را گامي مثبت و در مسيري درست دانست و بر انجام تعهدات كشورش در زمينه همكاري هاي هسته اي از جمله واحد دوم نيروگاه هسته اي بوشهر تاكيد كرد. در اين مذاكرات تشكيل نيروي واكنش سريع در درياي خزر بين 5 كشور اين حوزه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.



آقاي پوتين همچنين درپايان تماميت ارضي عراق را براي كل منطقه و جهان بسيار مهم دانسته و گفت: مقاصد آمريكايي ها در اين زمينه به طور كامل تحت نظر كشورهاي منطقه قرار دارد.

