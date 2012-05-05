کشف نقش برجسته مردی با پاهای ماهی شکل/ سارقان در کمین اند

به گزارش خبرنگار مهر، نقش برجسته برد ماهی، چندی پیش توسط ایوب سلطانی یکی از باستان شناسان استان خوزستان کشف و پرونده تکمیلی آن برای ثبت در فهرست میراث ملی تهیه شد اما هنوز هیچ اقدامی برای بررسی و ثبت ملی آن انجام نشده است.

این نقش برجسته با ابعاد دو در یک و نیم متر از سنگهای رسوبی تشکیل شده است که در کنار زمینهای کشاورزی یکی از مناطق تاریخی استان خوزستان رها شده و نقش مردی را نشان می دهد که خوابیده و پاهایی به شکل ماهی دارد. از آنجا که این نقش شبیه به نقش برجسته های تنگ سروک، سوز تینا و چوزه است احتمال می رود با تطبیق این اثر با آنها، متعلق به دوره الیماییان که همزمان با دوره اشکانیان بوده، باشد.

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: کشف این نقش برجسته نشان می دهد که به احتمال زیاد در اطراف آن نیز آثار تاریخی دیگری وجود دارد؛ بنابراین کاوش این منطقه بسیار ضروری به نظر می رسد.

مجتبی گهستونی بیان کرد: قرارگیری این منطقه در کنار زمین های کشاورزی باعث می شود تا شخم زدن و آبیاری زمین های زراعی، باعث تخریب میراث مدفون در خاک شود.

وی با بیان اینکه به تازگی حفاری های غیر مجازی در اطراف این منطقه دیده شده است گفت: با وجود اینکه برد ماهی از مقاومت بسیار مناسبی برخوردار است و تا کنون سالم مانده اما هیچ حفاظتی از آن نمی شود و هر لحظه احتمال سرقت و یا تخریب آن وجود دارد.

این فعال میراث فرهنگی گفت: اطلاعات تاریخی موجود درباره دوره الیماییان بسیار کم است اما بررسی و کاوش روی این نقش برجسته می تواند به کامل کردن این اطلاعات کمک کند.