به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

رشد کم سابقه قیمت ها در هفته های اخیر، فشار معیشتی شدیدی بر عموم مردم نجیب و بخصوص اقشار مستضعف تحمیل کرده است.

پیش از این اقتصاددانان خیرخواه، مکرراً درباره پیامدهای تورم‌زای افراط در بودجه‌های انبساطی و اجرای هدفمندی یارانه‌ها با سرعت و شیب تند هشدار داده بودند اما به این هشدارها توجه نشد.

اکنون که گرانی همه جانبه قیمت‌ها، فشار شدیدی بر اقشار نیازمند وارد کرده است، از دولتمردان قویا انتظار می‌رود اولاً با همت بیشتری از روش‌های عملی و علمی مقابله با تورم استفاده کنند مهار تورم را جدی تر بدانند و ثانیا در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ضمن رعایت دقیق قانون، سرعت و شیب اجرا را به گونه‌ای تنظیم کنند که فشار تورمی بیشتری بر ملت بزرگوار ایران وارد نشود.

از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می رود در تصویب قانون بودجه، بر مهار نقدینگی و تورم تاکید بیشتری داشته باشند و بدانند با وجود گرانی و تورم شدید، دستاوردها و زحمات اقتصادی دولت و مجلس به کام ملت تلخ خواهد شد.

از اصناف و صاحبان کسب و کار نیز انتظار می رود در این شرایط، رعایت حال اقشار ضعیف و عموم هموطنان عزیز را بعمل آورند. هرچند برخی اشتباهات در سیاستهای اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار را تحت فشار غیرمنصفانه‌ای قرارداده است که باید پیگیری و اصلاح شود اما با این حال، از تولیدکنندگان و صاحبان کالا انتظار می‌رود از این شرایط نابسامان بازار خدای نکرده سوءاستفاده نکنند و اجازه ندهند تصویر زشتی از این دسته از هموطنان در ذهن ملت نجیب ایران باقی بماند.

جبهه متحد اصولگرایان، همه مسوولان کشور اعم از قوای مجریه، مقننه و قضائیه با همکاری، را برای حل فوری مشکل تورم به همدلی و جدیت هرچه تمام‌تر فرا می خواند و از آنها می خواهد برای حل ریشه‌ای مسأله تورم اقداماتی اساسی به عمل آورند تا فشار معیشتی و گرانی بی رحمانه، بیش از این خاطر ملت شریف ایران را نیازارد.