شناسایی بیش از 850 گونه گیاهی سمنان

سید حسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از 850 گونه گیاهی در استان سمنان گفت: این استان دارای تنوع گیاهی فراوان و با ارزش صنعتی، دارویی و خوراکی است.

وی افزود: از850 گونه گیاهی شناسایی شده در استان سمنان بیش از 126 گونه آن دارویی، صنعتی و خوراکی محسوب می شوند.

5 تشکل مردمی بهره بردار از گیاهان دارویی در استان سمنان فعالیت دارند



میرعماد یادآور شد: با ورود فصل بهار، روستائیان و افراد بومی مناطق مختلف در سطح استان سمنان اقدام به جمع آوری برخی از این گونه های گیاهی به منظور مصارف خوراکی و دارویی می نمایند.

مدیر کل منابع طبیعی و ابخیز داری استان سمنان اضافه کرد: این اداره کل برای ساماندهی این افراد و نظارت صحیح، اقدام به ایجاد زمینه جهت تشکیل تشکل های مردمی در قالب شرکت های تعاونی، تشکل هایی در قالب جوامع محلی نموده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 5 تشکل در نقاط مختلف استان سمنان فعالیت دارند.

میرعماد افزود: 200 نفر بهره بردار عضو 5 تشکل در استان سمنان هستند.

ایجاد اشتغال مهمترین هدف تشکل های بهره بردار در استان سمنان



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ایجاد اشتغال در جوامع محلی و تغییر معیشت بهره برداران را از اهداف اصلی وجود تشکل های بهره بردار در استان سمنان بیان کرد.

میر عماد تصریح کرد:سریشم، جو وحشی، چوبک، بادام کوهی، اسپند، پیاز کوهی، زرشک، نسترن وحشی، علف چای، گل کاسنی، گزنه، شقایق، گل گاوزبان، پنبرک و بابونه از عمده محصولات قابل بهره برداری تشکل های بهره بردار در سطح استان سمنان است.

وی افزود: استان سمنان قابلیت بهره برداری از 4 گونه استراتژیک مرتعی را دارد که با صدور مجوز هدایت و نظارت کارشناسان بهره برداری از این 4 گونه صورت می پذیرد.

باریچه، کتیرا، وشاء و آنغوزه 4 گونه استراتژیک مرتعی



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان یادآور شد: باریچه، کتیرا، وشاء و آنغوزه 4 گونه استراتژیک مرتعی در استان سمنان است.

وی خاطر نشان کرد: سالیانه به طور متوسط بین 10 تا 20 تن از این محصولات در استان سمنان برداشت و به کشورهای اروپایی صادر می گردد.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح پایلوت کشت گیاهان دارویی، 12 استان در کشور توسط دفتر امور منابع جنگلی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور به عنوان مجریان این طرح انتخاب که استان سمنان نیز از این جمله استان ها است.

کالپوش و تویه دروار پایلوت کشت گیاهان دارویی در استان سمنان



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان گفت: منطقه کالپوش میامی به مساحت 3 هکتار و منطقه تویه دروار دامغان به مساحت 5 هکتار به عنوان پایلوت در استان سمنان انتخاب شده اند.

به گزارش مهر: استان سمنان با مساحتی بالغ بر 7/9 میلیون هکتار در جنوب رشته کوه های البرز و بخش شمالی دشت کویر قرار دارد که 39 درصد از مساحت کل استان که حدود 3 میلیون و 741 هزار هکتار بوده را مراتع تشکیل می دهند و 14 درصد از مراتع موجود در استان سمنان در وضعیت خوب و متوسط و 86 درصد در وضعیت فقیر طبقه بندی می شوند.