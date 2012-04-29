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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۱۴

میرعماد به مهر خبر داد:

شناسایی بیش از 850 گونه گیاهی سمنان

شناسایی بیش از 850 گونه گیاهی سمنان

دامغان–خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان از شناسایی بیش از 850 گونه گیاهی در این استان خبر داد.

سید حسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از 850 گونه گیاهی در استان سمنان گفت: این استان دارای تنوع گیاهی فراوان و با ارزش صنعتی، دارویی و خوراکی است.

وی افزود: از850 گونه گیاهی شناسایی شده در استان سمنان بیش از 126 گونه آن دارویی، صنعتی و خوراکی محسوب می شوند.

5 تشکل مردمی بهره بردار از گیاهان دارویی در استان سمنان فعالیت دارند

میرعماد یادآور شد: با ورود فصل بهار، روستائیان و افراد بومی مناطق مختلف در سطح استان سمنان اقدام به جمع آوری برخی از این گونه های گیاهی به منظور مصارف خوراکی و دارویی می نمایند.

مدیر کل منابع طبیعی و ابخیز داری استان سمنان اضافه کرد: این اداره کل برای ساماندهی این افراد و نظارت صحیح، اقدام به ایجاد زمینه جهت تشکیل تشکل های مردمی در قالب شرکت های تعاونی، تشکل هایی در قالب جوامع محلی نموده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 5 تشکل در نقاط مختلف استان سمنان فعالیت دارند.

میرعماد افزود: 200 نفر بهره بردار عضو 5 تشکل در استان سمنان هستند.

ایجاد اشتغال مهمترین هدف تشکل های بهره بردار در استان سمنان

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ایجاد اشتغال در جوامع محلی و تغییر معیشت بهره برداران را از اهداف اصلی وجود تشکل های بهره بردار در استان سمنان بیان  کرد.

میر عماد تصریح کرد:سریشم، جو وحشی، چوبک، بادام کوهی، اسپند، پیاز کوهی، زرشک، نسترن وحشی، علف چای، گل کاسنی، گزنه، شقایق، گل گاوزبان، پنبرک و بابونه از عمده محصولات قابل بهره برداری تشکل های بهره بردار در سطح استان سمنان است.

وی افزود: استان سمنان قابلیت بهره برداری از 4 گونه استراتژیک مرتعی را دارد که با صدور مجوز هدایت و نظارت کارشناسان بهره برداری از این 4 گونه صورت می پذیرد.

باریچه، کتیرا، وشاء و آنغوزه 4 گونه استراتژیک مرتعی

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان یادآور شد: باریچه، کتیرا، وشاء و آنغوزه 4 گونه استراتژیک مرتعی در استان سمنان است.

وی خاطر نشان کرد: سالیانه به طور متوسط بین 10 تا 20 تن از این محصولات در استان سمنان برداشت و به کشورهای اروپایی صادر می گردد.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح پایلوت کشت گیاهان دارویی، 12 استان در کشور توسط دفتر امور منابع جنگلی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور به عنوان مجریان این طرح انتخاب که استان سمنان نیز از این جمله استان ها است.

کالپوش و  تویه دروار پایلوت کشت گیاهان دارویی در استان سمنان

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان گفت: منطقه کالپوش میامی به مساحت 3 هکتار و منطقه تویه دروار دامغان به مساحت 5  هکتار به عنوان پایلوت در استان سمنان انتخاب شده اند.

به گزارش مهر: استان سمنان با مساحتی بالغ بر 7/9 میلیون هکتار در جنوب رشته کوه های البرز و بخش شمالی دشت کویر قرار دارد که 39 درصد از مساحت کل استان که حدود 3 میلیون و 741 هزار هکتار بوده را مراتع تشکیل می دهند و 14 درصد از مراتع موجود در استان سمنان در وضعیت خوب و متوسط و 86 درصد در وضعیت فقیر طبقه بندی می شوند.

کد مطلب 1588243

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