محمد تقی موحدی لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پرداخت بیش از 15 میلیارد و 500 میلیون ریال به مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی استان قم طی 2 روز گذشته، یادآور شد: مطالبات داروخانه‌ها، مراکز پاراکلینیک و پزشکان در قم تا پایان دی ماه سال 90 تسویه شده است.



وی ادامه داد: علاوه بر پرداخت این میزان از مطالبات، در هفته گذشته نیز 40 میلیارد ریال از مطالبات مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی در استان قم پرداخت شد.



مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم در ادامه اظهار داشت: به منظور کاهش نگرانی بیمه شدگان قمی هنگام بروز بیماری‌های صعب العلاج، پرهزینه و خطرساز، پرداخت ویژه ارائه شده به بیمه شدگان در بخش درمان غیر مستقیم و مستقیم با رشد 3.3 درصدی نسبت به سال گذشته 31 میلیارد ریال برای بخش درمان و داروی بیمه شدگان توسط تامین اجتماعی قم هزینه شده است.