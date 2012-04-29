به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی روز یکشنبه در مراسم هفتمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، از تخصیص تشویق های ویژه برای گروه های آموزشی دارای هیات علمی تمام وقت خبر داد و گفت: ما از اساتید پیشکسوت می خواهیم که اساتید تازه وارد را به تمام وقتی تشویق کنند و برای این کار نیز گروه های آموزشی که دارای هیات علمی تمام وقت بیشتری باشند، اعتبارات بیشتر و تشویق های بهتری دریافت می کنند.

وی با تاکید بر لزوم اعمال تغییراتی در طرح اصلاحات آموزش پزشکی دانشگاه گفت: ما باید برای تربیت دانشجویان برتر اقدام کنیم و در حوزه معنویت کارهای بیشتری انجام دهیم تا دانش آموختگان در حوزه خدمات فعالیت های موثرتری داشته باشند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به وظیفه ای که وزارت بهداشت برای دانشگاه های علوم پزشکی مادر تعریف کرده، گفت: اگر این دانشگاهها قرار است به دانشگاه های کوچک تر کمک کنند پس وزارت بهداشت نیز می تواند با توجه بیشتر به ارائه مجوزهای شورای گسترش زمینه را برای کار بهتر گروه های آموزشی فراهم کند و ما درخواست می کنیم که رشته های جدید مورد تقاضای دانشگاه با توجه بیشتری در مسیر تصویب قرار بگیرند.

وی افزود: ما باید در دانشگاه دانشجویان متفاوت تری از سایر دانشگاه ها تربیت کنیم و زیر ساخت این موضوع هم در دانشگاه فراهم است و قصد داریم که 50 درصد ظرفیت خود را به تحصیلات تکمیلی اختصاص دهیم از همین رو گروه های آموزشی که رشته های جدید تاسیس کنند، تشویق می شوند.

ابوالقاسمی از تخصیص اعتبار 5 میلیارد تومانی به گروه های آموزشی دانشگاه خبر داد و گفت: دپارتمان ها می توانند نیازهای خود را اعلام کنند تا از این اعتبار که از سوی وزارت بهداشت تخصیص یافته، بهره مند شوند.

وی با تاکید بر لزوم جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه گفت: ما می توانیم از کشورهای همسایه و مسلمان دانشجوی خارجی جذب کنیم و هر گروه آموزشی که بتواند دانشجویان خارجی را جذب کند، مورد حمایت ویژه قرار می گیرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گفت: سهمیه دانشگاه در فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت سهمیه مناسبی بود که از این تعداد نیمی از افراد جذب شده اند و امیدواریم بتوانیم تعداد بیشتری از افراد را جذب کنیم.

وی از وزارت بهداشت درخواست کرد که امکان جذب دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در حوزه هیات علمی را فراهم کند و افزود: اگر این امکان فراهم شود و حداقل 10 تا 15 نفر از دانش آموختگان ما در دانشگاه جذب شوند می توانیم از توان آنها استفاده کنیم.

ابوالقاسمی با اشاره به افتتاح دانشکده آموزش پزشکی در آینده نزدیک از تخصیص اعتبار ویژه برای پایان نامه ها و تولید مقالات اساتید خبر داد و گفت: اعتبار پایان نامه ها و کمک به مراکز تحقیقاتی و اساتید برای شرکت در کنگره ها با مقالات اورال، دو برابر شد و امیدواریم بتوانیم با این اعتبار تولیدات علمی دانشگاه را افزایش دهیم.