به گزارش خبرنگار مهر، بهرام افشارزاده در حاشیه مراسم 90 روز تا المپیک که شنبه شب در آکادمی بین‎المللی تنیس روی میز مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد، اظهارداشت: قرار بود چنین جشنی را در فاصله 100 روز مانده تا المپیک بگیریم اما به خاطر نداشتن زمان کافی برگزاری جشن را به 90 روز مانده تا المپیک موکول کردیم.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این جشن تقدیر و تشکر از مربیان و ورزشکارانی است که برای حضور در المپیک زحمت می‌کشند، یادآور شد: 92 روز تا المپیک لندن باقی مانده و این فرصت کمی است. باید نگاه خاص داشته باشیم و به همه ورزشکاران و اردوهای آنها سرکشی کنیم تا به دغدغه‎ها رسیدگی کرده و بدون مشکل راهی بازی‌ها شویم.

دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: باید طوری کار کنیم که حتی یک ثانیه را هم از دست ندهیم چه برسد به یک روز.

افشارزاده از تعداد سهمیه‌هایی که تاکنون توسط ورزشکاران ایران برای حضور در بازی‌های المپیک لندن کسب شده است ابراز رضایت کرد و در مورد بودجه‌ای که تاکنون در اختیار کمیته ملی المپیک قرار داده شده است، یادآورشد: هنوز بودجه لازم از اعتبارات سال جاری تزریق نشده است. اگر 20 درصد اعتبارات را هم در اختیار داشته باشیم، برای‌مان کافی است چون با این میزبان بودجه هم کارمان برای رسیدگی به اوضاع و احوال فدراسیون‌ها و ورزشکاران راه می‌افتد.

دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرد که ناظران این کمیته به طور مداوم روی کار فدراسیون‌ها نظارت دارند و به اوضاع آنها رسیدگی می‌کنند.