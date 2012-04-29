  1. جامعه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۵۶

دادگاه فساد مالی ــ 7

پرونده وزیر سابق و چند مدیر دیگر مفتوح است/ درخواست از وزیر راه برای کمک به دادسرا

پرونده وزیر سابق و چند مدیر دیگر مفتوح است/ درخواست از وزیر راه برای کمک به دادسرا

معاون دادستان تهران گفت: پرونده وزیر سابق راه و چند مدیر سابق این وزارتخانه مفتوح است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی، قاضی فراهانی معاون دادستان اظهار داشت: پرونده«ح-ب» وزیر سابق راه و تعدادی از مدیران این وزارتخانه همچنان مفتوح است و از آقای نیکزاد وزیر کنونی و برخی از نمایندگان مجلس درخواست می کنیم که در ادامه تحقیقات به دادسرا کمک کنند.

کد مطلب 1588253

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