پرونده وزیر سابق و چند مدیر دیگر مفتوح است/ درخواست از وزیر راه برای کمک به دادسرا

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی، قاضی فراهانی معاون دادستان اظهار داشت: پرونده«ح-ب» وزیر سابق راه و تعدادی از مدیران این وزارتخانه همچنان مفتوح است و از آقای نیکزاد وزیر کنونی و برخی از نمایندگان مجلس درخواست می کنیم که در ادامه تحقیقات به دادسرا کمک کنند.