به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیان پور امروز در نشستی خبری در خصوص تغییرات طرح تفصیلی شهر تهران در حوزه بافت فرسوده در سال 91 ، اظهار داشت: در طرح تفصیلی جدید پلاک‌های بیش از 150 متر که پروانه ساخت و ساز می گیرند یک طبقه تراکم تشویقی هم دریافت می کنند و به پلاک های ریز دانه بیش از 150 متر که تجمیع شوند 2 طبقه تراکم داده می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعریف جدید بافت ناپایدار در طرح تفصیلی جدید شهر تهران، بیان کرد: بافت ناپایدار به ساختمان هایی گفته می شود که شامل بافت فرسوده نمی شوند اما نیاز به تعمیرات دارند که برای این ساختمان ها هم ضوابط تشویقی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه 14 هزار هکتار بافت ناپایدار در کشور داریم، گفت: در سال جدید این نوع از ساختمانها هم به بافت فرسوده اضافه می شوند و می توانند از تسهیلات اختصاص یافته استفاده کنند.

کیان پور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره حل مشکلات مربوط به املاک فاقد سند در بافتهای فرسوده شهری، اظهار داشت: در سالهای اخیر قانون‌های متفاوتی برای حمایت از عرضه و تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهری به تصویب رسیده که یکی از آنها قانون حمایت از نوسازی و بهسازی بافت های ناکارآمد شهری است.

وی افزود: املاک فاقد سند، بلاصاحب و یا مجهول المالک از طریق هیئتی که رئیس آن مدیر ثبت اسناد منطقه است، با همکاری قاضی و نماینده اداره کل راه و شهرسازی است رسیدگی شده و رای مبنی بر صدور صادر می شود و چنانچه تا 20 به این رای اعتراضی نشد لازم الاجراست.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری با اعلام اینکه این مصوبه به ادارات کل ارسال شده است، گفت: ادارات در حال تشکیل هیئت‌ها و بررسی این املاک هستند.

کیان پور با بیان اینکه تاکنون 3275 میلیارد تومان سرمایه گذاری از سوی مردم و دولت در بافت فرسوده انجام شده است، گفت: ارایه وام ودیعه مسکن برای هر واحد امسال هم 4 میلیون تومان صورت می گیرد.

وی مساحت بافت فرسوده شهری در کشور را 72 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: 8 میلیون و 500 هزار نفر در این مناطق ساکن هستند، همچنین 44 هزار هکتار بافتهای حاشیه ای و سکونت گاه‌های غیر رسمی در کشور وجود دارد که به طور میانگین 20 درصد از سطح شهرها را این مناطق تشکیل می دهند.