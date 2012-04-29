خلیل جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده عملیات آبگیری از سد تلوار این شهرستان در سوم خرداد ماه سال جاری انجام می شود و افتتاح این سد بیش از هشت هزار هکتار زمین کشاورزی ییجار از سد تلوار سیراب می شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای استفاده و بهره برداری از این سد در سطح زمین های کشاورزی، کار کانال کشی آن انجام شده است، افزود: با آبگیری این سد هشت هزار هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان بیجار از منابع آبی آن بهره مند می شوند و این اقدام موجب توسعه کشاورزی در این شهرستان می شود.

فرماندار شهرستان بیجار ادامه داد: احداث سد تلوار در شهرستان بیجار از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان است که طی سه سال اخیر روند پیشرفت فیزیکی آن قابل توجه بوده است.

وی بیان کرد: انتظار می رود با فراهم شدن آب کشاورزی این شهرستان زمینه برای توسعه و رشد هر چه بیشتر کشاورزی در بیجار فراهم شود.

جمشیدی بیجار را یکی از قطب های کشاورزی استان کردستان عنوان کرد و یادآور شد: در سال جاری دو میلیون متر مکعب آب برای اجرای طرح های کشاورزی در این شهرستان تخصیص یافته است و با توجه به ظرفیت های موجود این رقم می تواند همچنان افزایش یابد.

وی در پایان یکی دیگر از عمده مشکلات بخش کشاورزی این شهرستان را نیمه صنعتی بودن مرغداری های این شهرستان اعلام کرد و اظهار داشت: برای راه اندازی کامل مرغداری های صنعتی نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستیم که باید با همکاری بانک ها این مشکل نیز رفع شود.