تور دوچرخه سواری برگ زرینی در کارنامه ورزش آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی در پیامی به بیست و هفتمین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان آورده است : امروزه برگزاری تورهای ورزشی بیش از پیش در ایجاد شور و نشاط و طراوت زندگی در میان ملل مختلف دنیا نقش ایفا کرده و پیام صلح و دوستی و تقویت ارتباطات فرهنگی بین ملت های مختلف خصوصا ورزشکاران شرکت کننده می باشد.

وی در ادامه آورده است: در این راستا تور دوچرخه سواری آذربایجان به برگ زرینی در کارنامه ورزش آذربایجان تبدیل و با ربع قرن سابقه به عنوان یکی از قدیمی ترین تورهای دوچرخه سواری آسیا به نمادی تبدیل شده است که در سطح ملی می درخشد.

در پیام استاندار آمده است: برگزاری مرتب و منظم تور دوچرخه سواری آذربایجان با توجه به سوابق درخشان و پیشینه تاریخی و فرهنگی، جایگاه مناسبی برای معرفی توانمندی های بالقوه این خطه در زمینه های مختلف خواهد بود که جای بسی مباهات و افتخار است.

بیست و هفتمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان، از 22 الی 27 اردیبهشت در شش مرحله و مجموع مسافت 928 کیلومتر با شعار "پاک پیروز شو" با حضور تیمهای حرفه ای آندولسیای اسپانیا ، تیم نیمه حرفه ای آستانه قراقستان ، تیم نیمه حرفه ای ISD Lamper اواکراین ، تیم نیمه حرفه ای کونیا ترکو سکر اسپور ترکیه ، تیم نیمه حرفه ای او OCBCسنگاپور ، تیم نیمه حرفه ای SCS آلمان ، تیم نیمه حرفه ای جمهوری چک ، تیم نیمه حرفه ای Atacama پاراگوئه ، تیم نیمه حرفه ای سورن ازبکستان ، تیم ایالت بایرن آلمان ، تیم هلند ، تیم برسیا اسپور ترکیه ، تیم Colossi Miche اندونزی ، تیم PlanB استرالیا ، تیم نیمه حرفه ای پتروشیمی تبریز ، تیم نیمه حرفه ای دانشگاه آزاد ، تیم نیمه حرفه ای مس کرمان ، تیم ملی ازبکستان ، تیم ملی سوریه ، تیم منتخب اردبیل و تیم منتخب آذربایجان غربی) برگزار خواهد شد.