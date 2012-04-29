به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه دربی سرنوشت ساز منچستر، مانچو گفت: او می تواند فصل آینده به بهترین فرم خود دست یابد.

بر پایه گزارش سان، سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی 6 ماه قبل به دلیل درگیری با مهاجم یاغی آرژانتینی اعلام کرده بود که این بازیکن جایی در تیم سیتی ندارد.

مانچینی گفت: در این لحظه چندان اهمیتی ندارد که در خصوص آینده صحبت کنیم. کارلوس در حال حاضر به دلیل 6 ماه دوری از ترکیب تیم در شرایط کاملا آرمانی قرار ندارد. با این حال او با باشگاه قرارداد دارد و می تواند به فرم ایده آل خود دست پیدا کند.

دیدار تیم های فوتبال منچسترسیتی و منچستری یونایتد در هفته سی و ششم رقابتهای لیگ برتر روز دوشنبه هفته جاری در ورزشگاه "اتحاد" برگزار خواهد شد. یونایتد با 83 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و من سیتی با 80 امتیاز در رده دوم جای گرفته است.