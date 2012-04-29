مصطفی محمدی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد آیفن های نسل قدیم افزود: در نسل پیشین آیفن برای هر واحد مسکونی 6 رشته سیم مجزا نیاز است که این امر سبب بالا رفتن هزینه نصب آیفن می شود ولی با اجرای پروژه ای در این زمینه سیم کشی را برای نصب آیفن حذف کردیم.

وی با اشاره به جزئیات این طرح خاطر نشان کرد: در نسل جدید آیفن هایی که در این پروژه تحقیقاتی عرضه شد، سیم کشی حذف و به جای آن از خط تلفن استفاده می شود.



محمدی به بیان عملکرد این آیفن پرداخت و یادآور شد: سیستم عرضه شده به این گونه عمل می کند که پس از نواخته شدن زنگ منزل زنگ هشداری از طریق موبایل برای کاربر ارسال شود و کاربر با گرفتن شماره منزل و وارد کردن رمز در عرض چند ثانیه درب ورودی منزل باز می شود.



مجری طرح با تاکید بر اینکه این رمز توسط کاربر تعیین می شود و امکان تغییر رمز اختصاصی در هر زمان برای وی فراهم است، ادامه داد: در این سیستم موبایل در حکم کلید ورود به منزل است از این رو با استفاده از آن می توان از هر مسافتی توسط موبایل یا تلفن ثابت در ورودی منزل را باز کرد.



وی علت اصلی معیوب شدن نسل پیشین آیفن را در نوع سیم کشی آن دانست و اضافه کرد: این در حالی است که در سیستم طراحی شده به دلیل استفاده از مدار محافظ عیوب آن رفع شده است.



این محقق با بیان اینکه این سیستم سازگاری با هر نوع تلفن اعم از بی سیم و منشی دار را دارد، یادآور شد: آیفن عرضه شده به گونه ای طراحی شده است که امکان استراق سمع در آن وجود ندارد ضمن آنکه امکان انتقال زنگ به واحد دلخواه در آن پیش بینی شده است.



محمدی همچنین اظهار داشت: این سیستم هیچ گونه اختلالی در عملکرد تلفنهای ثابت و همراه ایجاد نمی کند.