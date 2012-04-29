جواد اعرابی بازرس خانه تئاتر درباره نتایج شمارش آراء انتخابات هیأت مدیره جدید خانه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: آرا شمارش شدند و نتایج آن مشخص شد. طبق آرای داده شده استاد عزت‌الله انتظامی نفر اول، ایرج راد نفر دوم، بهزاد فراهانی نفر سوم، خسرو احمدی نفر چهارم، رویا تیموریان نفر پنجم، مریم کاظمی نفر ششم و کاظم هژیرآزاد نفر هفتم هستند.



وی ادامه داد: همچنین با شمارش آراء محمد یعقوبی به عنوان عضو علی البدل اول، دکتر قطب‌الدین صادقی به عنوان عضو علی البدل دوم و هوشمند هنرکار به عنوان عضو علی البدل سوم مشخص شدند.



اعرابی درباره بازرس‌های هیأت مدیره جدید خانه تئاتر نیز گفت: با شمارش آرا، مهدی قلعه به عنوان بازرس اول و بنده به عنوان بازرس دوم معرفی شدیم.



انتخابات هیأت مدیره جدید خانه تئاتر روز شنبه 9 اردیبهشت‌ماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. در هیأت مدیره جدید خانه تئاتر برای اولین بار نام دو بانوی هنرمند به چشم می‌خورد.