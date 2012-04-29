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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

29اردیبهشت جاری/

انتخابات مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی خراسان رضوی برگزار می شود

انتخابات مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی خراسان رضوی برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از انتخابات هیئت مدیره و مدیر عامل اتحادیه موسسات و خانه های قرآن استان در 29 اردیبهشت ماه خبر داد.

حجت الاسلام محمدرضا مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی در نظر دارد انتخابات هیئت مدیره، بازرس و مدیر عامل اتحادیه موسسات و خانه های قرآنی استان را در مشهد برگزار کند.

وی افزود: با توجه به اینکه 7 خردادماه پایان زمان قانونی هیئت مدیره، بازرس و مدیرعامل اتحادیه موسسات و خانه های قرآنی استان بوده با برگزاری این انتخابات میان 270 موسسه قرآنی شهری و خانه قرآن روستایی، هیئت مدیره، بازرس و مدیر عامل جدید اتحادیه، انتخاب خواهند شد.

وی تصریح کرد: هیئت مدیره اتحادیه شامل 5 نفر از منتخبین و یک نفر به عنوان بازرس خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره، مدیرعامل اتحادیه نیز از بین هیئت مدیره و یا خارج از آن انتخاب خواهد شد.

به گفته وی افراد منتخب به مدت دو سال سمت های اجرائی را بر عهده خواهند داشت.

کد مطلب 1588267

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