محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات و برنامه های اداره کل میراث فرهنگی استان البرز در جشنواره لاله ها گفت: اداره کل میراث فرهنگی استان البرز تلاش دارد تا تور آشنا سازی جاذبه های گردشگری استان البرز ویژه سفرا را همزمان با برگزاری جشنواره لاله های کرج برگزار کند.

وی افزود: مکاتبات و پیگیریهای لازم از طریق وزارت امور خارجه انجام شده و در صورت ابراز تمایل از کشورهای دیگر، آمادگی برگزاری تور در استان البرز وجود دارد.

پوینده گفت: این تور به بهانه حضور در جشنواره لاله ها برگزار می شود اما فرصت و زمان بی بدیلی است برای معرفی جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری استان به ویژه در حیطه گردشگری طبیعی.

وی همچنین از برگزاری تورهای داخلی برای بازدید از جشنواره لاله ها خبر داد و گفت: کلیه آژانس های مسافرتی استان موظف به برپائی توربازدید از باغ لاله ها شده اند و همینطور با آژانس های مسافرتی تهران و سایر استانها نیز تعاملاتی برای برگزاری تور ویژه جشنواره صورت گرفته است.

مدیر کل اداره میراث فرهنگی استان البرز، جشنواره لاله ها را فرصتی مناسب و منحصر به فرد برای استان به منظور احیای روزافزون گردشگری و توسعه اقتصاد گردشگری دانست و گفت: امیدواریم چهاردهمین جشنواره لاله ها در استان با رویکردی متفاوت و نو در برگزاری برنامه های جنبی جشنواره، زمینه معرفی شایسته پتانسیل های گردشگری استان را فراهم کند.

