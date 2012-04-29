عبدالحمید قره داغی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تاثیر و نقش تحقق شعار امسال در فعالیت های فرهنگی و هنری گفت: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در واقع حمایت از فرهنگ و هنر ایرانی و ایجاد زمینه های بیشتر برای رشد و تعالی در حیطه فرهنگی است.

وی افزود: یکی از سیاست های حوزه هنری شناسائی و پرورش استعدادهای هنری است و همین امر اذعان بر این دارد که اقدامات و فعالیت های حوزه هنری در جهت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بوده و خواهد بود.

وی تصریح کرد: ظرفیت و پتانسیل های علمی، فرهنگی و سیاسی ایران و ایرانی بسیار زیاد و چشمگیر است و هنر اصلی آن است که بتوانیم این استعدادها را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کرد و به بهترین نحو از آنها بهره برداری کرد.

قره داغی با اشاره به اینکه حمایت از تولیدات ملی موجب اقتدار و پیشرفت روزافزون کشور می شود گفت: هر چه در جهت به کارگیری توان و هنر ایرانی تلاش کنیم، اقتدار و استقلال کشور را تضمین کرده و بستری را فراهم کرده ایم که فرهنگ و هنر ایرانی در قالب تولیدات فاخر به کشورهای دیگر نیز صادر شود.

