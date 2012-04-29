بهره برداری نامناسب از عوامل مهم تهدید لاله واژگون در ایلام است

عبدالسلام پیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویش گلهای زیبای لاله واژگون در دامن کوههای استان ایلام زیبایی طبیعت بهاری این استان را دو چندان کرده است.

وی بیان داشت: این گل سربه زیر از اواخر فروردین تا روزهای پایانی اردیبهشت به صورت طبیعی رشد و گل دهی می کند.

این مسئول عنوان کرد: این گل به صورت خودرو در دامنه کوههای زاگرس و به مساحت 10 هزار هکتار و به رنگ های قرمز، زرد و قهوه ای متمایل به قرمز می روید.

پیری با اشاره به استفاده نامناسب و بی رویه مردم از گیاهانی مانند لاله های واژگون و سایر گیاهان عرصه زاگرس که جنبه دارویی دارند، افزود: طبیعت یک پتانسیل طبیعی دارد و زمانی می تواند این پتانسیل استمرار داشته باشد که بر اساس ارزش تولید شده از آن استفاده کنیم یعنی فرصت جایگزینی به بخشی که از آن استفاده کرده ایم را ایجاد کنیم.

وی همچنین در این زمینه به افزایش جمعیت انسانی و دامی در این منطقه اشاره کرد و یادآور شد: افزایش جمعیت انسانی و دامی باعث شده است ما از پتانسیل های ذاتی طبیعت بیش از حد ظرفیت آنها استفاده کنیم و این خطر ایجاد شود که برخی از این گونه ها منقرض شوند.

پیری در خصوص توسعه و کشت گیاهان دارویی در مزارع گفت: یکی از علل ایجاد مزرعه برای تولید گیاهان دارویی این است که به کشاورز آموزش دهیم که چطور می شود از مزارع طبیعی استفاده کرد و با این روش از تخریب و ویرانی طبیعت جلوگیری کنیم.

وی افزود: بهره برداری نامناسب و خارج کردن پیاز گل لاله برای تکثیر و فـروش و چرای بی رویه دام عوامل تهدید کننده ای هستند که این گل زیبا را در معرض انقراض قرار داده است.

وی گفت: گلهای واژگون قابلیت تکثیر از طریق کشت گلخانه ای را دارند و این عمل می تواند از انقراض این گونه گیاهی نادر جلوگیری شود.

این مسئول عنوان کرد: دشت لاله های واژگون استان ایلام در این فصل یکی از جلوه های بدیع و طبیعی این استان است تا جایی که می توان آن را جلوه ای بی نظیر از طبیعت فصل بهار دانست.