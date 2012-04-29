به گزارش خبرگزاری مهر، این مدرسه به صورت مشارکتی توسط خانواده خیر روزچنگ و اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان کردستان در زمینی به مساحت دو هزار و 400 متر مربع و زیر بنای 214 متر مربع احداث شد.

برای احداث مدرسه سه کلاسه روستای چور بیش از یک میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار صرف شده است و همزمان با افتتاح این مدرسه کلنگ احداث چهار مدرسه دیگر به زمین زده شد.

چهار مدرسه دیگر نیز هر کدام با سه کلاس درس و اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون ریال در روستاهای برقلعه، جشنی آباد، ینگیجه و دره پنبه دان شهرستان مریوان توسط این خانواده خیر احداث می شود.

استاندار کردستان در آیین افتتاح مدرسه روستای چور با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: استکبار جهانی برای مقابله با نظام و جمهوری اسلامی به جنگ اقتصادی و مقابله با حرکت رو به رشد کشور روی آورده است که تحقق اهداف سال جاری و تلاش آحاد جامعه و فعالان بخش صنعتی و تولیدی آنان را ناکام می کند.

علیرضا شهبازی با تاکید بر پاسخگویی مطالبات، خواسته ها و نیازهای به جای مردم این منطقه توسط مسئولان، افزود: در دولت جمهوری اسلامی به خصوص در دولت های نهم و دهم حرکت های خوب و ارزشمندی جهت رشد، توسعه و آبادانی منطقه صورت گرفته است و آثار ارزشمندی در همه زمینه ها از جمله فضاهای آموزشی استاندارد و توسعه بخش کشاورزی به جای مانده است.

فرماندار شهرستان مریوان نیز در این مراسم طی سخنان کوتاهی اظهار داشت: طرح های آموزشی متعددی در دولت های نهم و دهم با اعتباری بالغ بر 76 میلیارد ریال در شهرستان مریوان اجرا و به بهره برداری رسیده است.

عبدالله رشیدی پور ادامه داد: احداث 12 پروژه عمرانی با 42 میلیارد و 200 میلیون ریال، احداث چهار نمازخانه با چهار میلیارد و 260 میلیون ریال و احداث 10 فضای آموزشی با مشارکت خیرین به ارزش 17 میلیارد و 720 میلیون ریال از جمله پروژه های عمرانی دولت نهم و دهم در شهرستان مریوان است.

وی در ادامه با اشاره به وجود مدارس تخریبی در این شهرستان توجه ویژه مسئولان برای بازسازی و احداث مدارس جدید را ضروری دانست و یادآور شد: در حال حاضر 24 فضای آموزشی تخریبی روستایی و 15 فضای آموزشی تخریبی شهری در این شهرستان وجود دارد.