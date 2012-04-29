باتمام وجود ایرانی و فارسی بودن "خلیج فارس" را احساس می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، خلیج فارس یا دریای پارس آبراهی است که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره‌ عربستان قرار دارد. نام تاریخی این خلیج، در زبانهای گوناگون، ترجمه عبارت «خلیج فارس» یا «دریای پارس» بوده است.



مساحت خلیج فارس 232 هزار کیلومتر مربع است و سومین خلیج بزرگ جهان به شمار می آید. خلیج فارس از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند راه دارد و از غرب به دلتای‌ رودخانه‌ اروندرود که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است، ختم می شود.

کشورهای ایران، عمان، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در کناره خلیج فارس هستند و به سبب وجود منابع سرشار نفت و گاز در خلیج فارس و سواحل آن، این آبراهه در سطح بین‌المللی، منطقه ای مهم و راهبردی به شمار می ‌آید.



این خلیج توسط تنگه هرمز به دریای عمان و از طریق آن به دریاهای آزاد مرتبط است. جزایر مهم آن عبارتند از قشم، بحرین، کیش، خارک، پورموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و لاوان که تمامی آنها به جز بحرین به ایران تعلق دارد.



در استان خوزستان نیز مرزنشینان ساحل خلیج فارس که اغلب از مردم عرب ایران به شمار می روند همواره بر هویت ایرانی و فارسی این خلیج تاکید می کنند و همواره از این خلیج با عبارت «خلیج فارس» یاد می کنند.



عباس بحرکانی یکی از صیادان شهرستان هندیجان در این خصوص می گوید: هر روز صبح که برای صید ماهی وارد آبهای خلیج فارس می شویم با تمام وجودم ایرانی و فارسی بودن آن را احساس می کنم و وقتی در آن وارد می شوم احساس می کنم در قطعه ای از کشور خود حاضر هستم.



وی تاکید کرد: برخی موارد که با صیادانی از کشورهای دیگر عربی روبرو می شویم به راحتی می توان فهمید که این خلیج از قدیم به نام «خلیج فارس» معروف بوده است. صیادان سایر کشورها که حرفه ابا و اجادی آنها صید ماهی است از این خلیج با عنوان خلیج فارس استفاده می کنند و این نشان می دهد این نام که سینه به سینه از چندین نسل گذشته به آنها رسیده ریشه تاریخی دارد.



بحرکانی تصریح کرد: نمی توان با چند حرف بی پایه و اساس ریشه و هویت فارسی این خلیج را زیر سئوال برد و بی شک حداقل صیادان ایرانی و عربی حاضر در این خلیج گواهی می دهند که این منطقه، خلیج فارس است و نمی توان با برخی عناوین جعلی هویت آن را زیر سئوال برد.



شیخ عادل سالمیان بزرگ خاندان قبیله خنافره در خوزستان که اغلب افراد تحت بیرقش را افراد مرزنشین در ساحل دریا تشکیل می دهند نیز در خصوص جعل نام «خلیج فارس» می گوید: طبق اسناد و مدارک تاریخی و حقوقی موجود و معتبر که کم هم نیستند در طول تاریخ، خلیج فارس متعلق به ایران بوده و هست که متاسفانه هراز گاهی هویت این خطه از میهن اسلامیمان توسط برخی از سران کشور های حوزه خلیج فارس مغرضانه تحریف می شود.