شوراها حلقه واسط بین مردم و مسئولان هستند

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ارتباط تنگاتنگ شورا با مسئولان عالی نظام، مردم می توانند برای رفع نیاز و حل مشکلات خود به شوراها مراجعه و شوراها نیز موظفند در جهت منافع مردم و اسلامی کردن محیط جامعه در حد توان خود تلاش کنند.

این مسئول عنوان کرد: با وجود اینکه تنها 14 سال از عمر شوراها در کشور میگذرد، اما با تلاش مسئولان این نهاد مردمی اقدامات مطلوبی در جهت رفع مشکلات مردم و برآوری نیاز آنان صورت گرفته است.

عدم وجود پرونده برای شهریار در شورای حل اختلاف استان

وی ادامه داد: شهرستان شهریار تاکنون مشکل حادی نداشته و عدم وجود پرونده برای این شهرستان در شورای حل اختلاف استان که به بررسی موضوعات شوراها می پردازد، نشان دهنده عملکرد سازنده و مثبت شورای این شهرستان است.

محمودی یادآور شد: البته در قوانین مربوط به شوراها که مصوب مجلس شورای اسلامی است نکاتی مغفول مانده و مشکلاتی را در مسائل اجرایی پدید آورده است.

وی افزود: امید می رود مجلس شورای اسلامی با نگاهی ویژه به شوراها به رفع این مشکل بپردازد.