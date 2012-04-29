دومین جشنواره دانش آموزی "جابر بن حیان" در تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره که صبح یکشنبه برگزار شد، با انواع پروژه های علمی دانش آموزان از جمله جمع آوری نمونه، نمایش علمی و آزمایش همراه بود.

این جشنواره در اتوبان شهید محلاتی، سالن امام علی(ع) منطقه 15 برپا شد.

با برگزاری این جشنواره ها بویژه در مناطق مختلف، دانش آموزان علوم آموزشی را عمیق تر درک کرده و با ابتکار خود به آموخته هایشان اضافه می کنند.

پیشرفتهای روزافزن کشور در بخشهای گوناگون، موجب شده است تا آموزش و پرورش نیز به دنبال تحول و بازنگری جدی تری باشد.

شناسایی استعدادها و توانایی دانش آموزان و شکوفایی این توانمندیها از اقدامات قابل توجه در آموزش و پرورش است و توجه به این گونه دانش آموزان گام مهمی در رشد حوزه علمی و عملی آینده سازان فردای کشور خواهد بود.

هدف از برگزاری جشنواره جابر ابن حیان این است که دانش آموزان بتوانند آموخته های خود را در عمل آزمایش کنند.

همچنین گسترش ابعاد نگرشی، شناختی و مهارتی دانش آموزان در یک بستر علمی پژوهشی، کاربردی کردن آموخته های دانش آموزان، پویا کردن فعالیتهای آموزشی و پرورشی برای رشد افرادی موفق در زمینه های بکارگیری مناسب مهارتهای علمی و عملی از دیگر اهداف این جشنواره است.

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی دانش آموزان با هدف رشد، تعالی، اثبات شایستگی و به فعلیت رساندن دانش آنان و امید است در آینده نزدیک بتوان کاوشگری را به عنوان اصلی تغییرناپذیر و اساسی در برنامه های کاری و تحصیلی دانش آموزان داشت.