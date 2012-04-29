مناظره حضوری چهار کاندیدای حوزه انتخابیه سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان مناظره حضوری چهار کاندیدای راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران در سالن آمفی تئاتر این دانشگاه برگزار می شود.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و اخذ مجوز لازم از دانشگاه قرار است این مناظره حضوری با حضور چهار کاندیدای راه یافته روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه از ساعت 19 تا 21 برگزار شود.

مجتبی ضیایی عنوان کرد: با هماهنگی صورت گرفته با ستادهای تبلیغاتی از چهار کاندیدا دعوت صورت گرفته است و هر چهار نفر برای حضور در این مناظره اعلام آمادگی کرده اند که انتظار می رود روز دوشنبه شاهد حضور هر چهار نفر در دانشگاه کردستان باشیم و برنامه های مناسب نیز برگزار شود.

وی گفت: روز دوشنبه باید حتما کاندیداها شخصا در این مناظره شرکت کنند و از معرفی افراد به عنوان نماینده خود به جد پرهیز کنند چرا که در این صورت از حضور فرد معرفی شده در مناظره جلوگیری می شود.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان افزود: قرار است که افراد کاندیدا به مدت 15 دقیقه برنامه های کاری خود را اعلام کنند و در ادامه نوبت به طرح سئوالات می رسد.

در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه سنندج، دیواندره و کامیاران محمد الله مرادی، سید احسن علوی، سید مهدی فرشادان و سالار مرادی برای کسب دو صندلی مجلس شورای اسلامی با هم رقابت می کنند.