به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست تخصصی انجمن عکاسان خانه تئاتر امروز یکشنبه 10 اردیبهشت در سالن اجتماعات خانه تئاتر برگزار می‌شود. این نشست در ادامه برنامه هفته جهانی تئاتر با موضوع نقش عکس تئاتر در گرافیک(پوستر) تئاتر برگزار می‌شود.

سومین نشست نیز با موضوع اهمیت طراحی صحنه در عکاسی تئاتر، با حضور سیامک احصایی فردا دوشنبه 11 اردیبهشت از ساعت 15 تا 17 در خانه تئاتر برگزار می شود. ورود به این نشست‌ها برای علاقمندان آزاد است.

نخستین نشست تخصصی انجمن عکاسان نیز با حضور امیر عابدی با موضوع تفاوت و تشابه عکاسی تئاتر و سینما و پیرامون وجوه اشتراک و افتراق این گونه عکاسی، شنبه 9 اردیبهشت برگزار شد.

هفته جهانی تئاتراز 7 تا 14 اردیبهشت در خانه تئاتر در حال برگزاری است.